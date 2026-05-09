56 لاعباً في النسخة الأولى من «الإمارات للخماسي الحديث» للموانع

9 مايو 2026 11:30

علي معالي (أبوظبي)
 تقام غداً النسخة الأولى من بطولة الإمارات للخماسي الحديث لرياضة الموانع، في نادي مليحة، بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة، من مختلف أرجاء الدولة. 
وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد لنشر وتطوير رياضة الخماسي الحديث، مع التركيز على رياضة الموانع التي تشهد اهتماماً متزايداً على المستويين المحلي والدولي، باعتبارها إحدى الرياضات الحديثة التي تجمع بين اللياقة البدنية والسرعة والمهارة الذهنية.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة عصراً بتجمع اللاعبين واللاعبات وتأكيد التسجيل، يليها مراجعة الأسماء واستلام أرقام المشاركين، قبل الافتتاح الرسمي لمسار رياضة الموانع، على أن تبدأ المنافسات الرسمية عند الخامسة مساءً، ويتم بعدها إعلان النتائج وتتويج الفائزين.
وأعربت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادتها بهذه الانطلاقة الجديدة، مؤكدة أن مشاركة 56 لاعباً ولاعبة بمثابة خطوة تعكس تنامي الاهتمام برياضة الخماسي الحديث في الدولة، ودعم المواهب الرياضية الوطنية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المنافسة الرياضية واكتشاف العناصر القادرة على تمثيل الدولة في المحافل المقبلة".
وقالت هدى المطروشي:" نحتفل بإقامة بطولة الموانع للمرة الأولى، وهي خطوة مهمة تعكس تطور هذه الرياضة وازدياد الاهتمام بها على مستوى الدولة، وتمثل رياضة الموانع تحدياً حقيقياً يجمع بين القوة والسرعة والمرونة والتركيز، وهي من الرياضات الحديثة التي تحفّز الشباب على التميز وتطوير قدراتهم".
وأضافت:" في اتحاد الخماسي الحديث نؤمن بأهمية دعم المواهب الرياضية وخلق بيئة تنافسية تواكب المعايير الدولية، ونسعى من خلال هذه البطولة إلى اكتشاف جيل جديد من الرياضيين، القادرين على تمثيل الدولة بصورة مشرّفة في المحافل المقبلة، ونأمل أن تكون هذه البطولة بداية لانطلاقة قوية لرياضة الموانع في الدولة، وأن تسهم في ترسيخ مكانتها ضمن المشهد الرياضي".

