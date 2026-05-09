«جولة القمم» ترسم ملامح الصعود في دوري الأولى غداً

9 مايو 2026 12:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
ترتفع درجة الإثارة والترقب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع دخول المنافسة مراحل الحسم، وذلك مع انطلاق مباريات الجولة 27، التي تشهد إقامة 7 مباريات تُلعب جميعها في توقيت موحد عند الساعة 18:05 من مساء الغد.
وتشهد الجولة مواجهات يونايتد والعربي، وحتا والحمرية، والإمارات والعروبة، والفجيرة والذيد، ودبا الحصن والاتفاق، وجلف يونايتد ومصفوت، والجزيرة الحمراء وسيتي، فيما يغيب مجد صاحب المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة بداعي الراحة.
وتستحق الجولة وصف «جولة القمم»، نظراً للمواجهات المباشرة التي تجمع الفرق المتنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، حيث يتصدر يونايتد الترتيب برصيد 53 نقطة، فيما تتساوى فرق حتا والعروبة والذيد والعربي في المراكز من الثاني وحتى الخامس برصيد 47 نقطة، مقابل 46 نقطة لدبا الحصن السادس.
وتتجه الأنظار إلى مواجهة يونايتد المتصدر أمام ضيفه العربي الخامس على ملعب مدينة دبي الرياضية، في أبرز مباريات الجولة، حيث يسعى يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو إلى توسيع الفارق مع مطارديه والاقتراب خطوة جديدة من التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، فيما يتمسك العربي بطموح المنافسة على الصعود بعد فوزه في الجولة الماضية على الإمارات 1-0، علماً بأن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز يونايتد 2-1.
ويخوض حتا الوصيف برصيد 47 نقطة، والمنتشي بفوزه الكبير على مضيفه الاتفاق 4-1 في الجولة الماضية، اختباراً مهماً أمام ضيفه الحمرية التاسع برصيد 32 نقطة، والذي يعيش بدوره فترة مميزة بعدما حقق الفوز في آخر أربع مباريات متتالية.
من جهته، يتطلع العروبة الثالث برصيد 47 نقطة، بعد انتصاره الثمين على دبا الحصن 1-0 في الجولة الماضية، إلى العودة بالنقاط الثلاث من رأس الخيمة عندما يحل ضيفاً على الإمارات الثامن برصيد 36 نقطة، والذي يسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام العربي.
بدوره، يتمسك الذيد الخامس برصيد 47 نقطة بحظوظه في سباق الصعود، حينما يحل ضيفاً على الفجيرة السابع برصيد 37 نقطة، في مواجهة لا تقبل خسارة جديدة لأي من الفريقين، فيما يأمل دبا الحصن السادس برصيد 46 نقطة استعادة توازنه عندما يستقبل الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.
وبعيداً عن صراع الصعود، تشتد المنافسة في القاع للهروب من الهبوط، حيث يستقبل الجزيرة الحمراء متذيل الترتيب برصيد 17 نقطة ضيفه سيتي الحادي عشر برصيد 22 نقطة، فيما يلتقي جلف يونايتد العاشر برصيد 22 نقطة مع مصفوت الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

