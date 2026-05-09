السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فارق النقطة» و«مقعد النخبة» يشعلان قمة الجزيرة والوصل

«فارق النقطة» و«مقعد النخبة» يشعلان قمة الجزيرة والوصل
9 مايو 2026 15:00

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه الأنظار إلى قمة جماهيرية مشتعلة تجمع الوصل والجزيرة، ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تجمع بين الفريقين مساء الاثنين، في مواجهة قد ترسم بشكل كبير ملامح صاحب المركز الثالث المتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.
وهو ما يجعل للقمة المرتقبة دوافع حقيقية، وذلك بعد حسم العين للقب الدوري في الجولة الماضية بالفوز بخماسية أمام الشارقة.
ويدخل الوصل المواجهة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن الجزيرة الرابع بـ41 نقطة، فيما تراجع الوحدة إلى المركز الخامس بـ39 نقطة، ليشتعل الصراع الثلاثي على البطاقة الآسيوية الأغلى، قبل جولتين فقط من إسدال الستار على الموسم.
وتحمل مواجهة الاثنين المرتقبة، دوافع هائلة للطرفين، فالوصل يدرك أن الانتصار سيقربه عملياً من حسم المركز الثالث، بينما يتمسك الجزيرة بفرصته الأخيرة لقلب المعادلة وخطف بطاقة النخبة الآسيوية، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.
ورغم أفضلية الوصل الحالية في جدول الترتيب، فإن لغة التاريخ تمنح الجزيرة أفضلية واضحة، بعدما حقق "فخر أبوظبي" 18 انتصاراً في 33 مواجهة جمعت الفريقين بدوري المحترفين، مقابل 8 انتصارات فقط للوصل، فيما حضر التعادل في 7 مباريات.
ويُعد الجزيرة ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للفوز على الوصل في تاريخ دوري المحترفين بعد العين، كما أنه ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في شباك الإمبراطور برصيد 66 هدفاً، مقابل 51 هدفاً سجلها الوصل في مرمى الجزيرة.
لكن الوصل يدخل المواجهة بأفضلية معنوية مهمة، بعدما تجنب الخسارة في آخر 5 مواجهات أمام الجزيرة في الدوري، محققاً 3 انتصارات وتعادلين، كما فاز في آخر مباراتين بين الفريقين، ويطمح الآن لتحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في الفوز على الجزيرة ذهاباً وإياباً للمرة الأولى في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين.
وتكشف الأرقام عن صدام فني مثير بين شخصيتين مختلفتين، فالجزيرة يُعرف هذا الموسم بقدرته الكبيرة على العودة في النتائج، بعدما حصد 10 نقاط كاملة بعد التأخر، كأكثر فرق الدوري نجاحاً في هذا الجانب، كما أنه الأقل فقداناً للنقاط بعد التقدم بـ3 نقاط فقط.
وفي المقابل، يمتلك الوصل واحداً من أكثر الفرق إمتاعاً على المستوى الهجومي، بعدما أصبح الأكثر نجاحاً بالمراوغات هذا الموسم بـ191 مراوغة، والأقل تعرضاً للمراوغات بـ95 فقط، في مؤشر واضح على شخصيته الهجومية وقدرته على فرض السيطرة.

أخبار ذات صلة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
العين يغازل «التتويج الذهبي» ومواصلة الأرقام القياسية في تحدي الظفرة
دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
آخر الأخبار
تعبيرية
التعليم والمعرفة
خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء
اليوم 16:00
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
الرياضة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
اليوم 16:00
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
الترفيه
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
اليوم 15:53
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
اليوم 15:45
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©