«فارق النقطة» و«مقعد النخبة» يشعلان قمة الجزيرة والوصل

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى قمة جماهيرية مشتعلة تجمع الوصل والجزيرة، ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تجمع بين الفريقين مساء الاثنين، في مواجهة قد ترسم بشكل كبير ملامح صاحب المركز الثالث المتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وهو ما يجعل للقمة المرتقبة دوافع حقيقية، وذلك بعد حسم العين للقب الدوري في الجولة الماضية بالفوز بخماسية أمام الشارقة.

ويدخل الوصل المواجهة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن الجزيرة الرابع بـ41 نقطة، فيما تراجع الوحدة إلى المركز الخامس بـ39 نقطة، ليشتعل الصراع الثلاثي على البطاقة الآسيوية الأغلى، قبل جولتين فقط من إسدال الستار على الموسم.

وتحمل مواجهة الاثنين المرتقبة، دوافع هائلة للطرفين، فالوصل يدرك أن الانتصار سيقربه عملياً من حسم المركز الثالث، بينما يتمسك الجزيرة بفرصته الأخيرة لقلب المعادلة وخطف بطاقة النخبة الآسيوية، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

ورغم أفضلية الوصل الحالية في جدول الترتيب، فإن لغة التاريخ تمنح الجزيرة أفضلية واضحة، بعدما حقق "فخر أبوظبي" 18 انتصاراً في 33 مواجهة جمعت الفريقين بدوري المحترفين، مقابل 8 انتصارات فقط للوصل، فيما حضر التعادل في 7 مباريات.

ويُعد الجزيرة ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للفوز على الوصل في تاريخ دوري المحترفين بعد العين، كما أنه ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في شباك الإمبراطور برصيد 66 هدفاً، مقابل 51 هدفاً سجلها الوصل في مرمى الجزيرة.

لكن الوصل يدخل المواجهة بأفضلية معنوية مهمة، بعدما تجنب الخسارة في آخر 5 مواجهات أمام الجزيرة في الدوري، محققاً 3 انتصارات وتعادلين، كما فاز في آخر مباراتين بين الفريقين، ويطمح الآن لتحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في الفوز على الجزيرة ذهاباً وإياباً للمرة الأولى في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين.

وتكشف الأرقام عن صدام فني مثير بين شخصيتين مختلفتين، فالجزيرة يُعرف هذا الموسم بقدرته الكبيرة على العودة في النتائج، بعدما حصد 10 نقاط كاملة بعد التأخر، كأكثر فرق الدوري نجاحاً في هذا الجانب، كما أنه الأقل فقداناً للنقاط بعد التقدم بـ3 نقاط فقط.

وفي المقابل، يمتلك الوصل واحداً من أكثر الفرق إمتاعاً على المستوى الهجومي، بعدما أصبح الأكثر نجاحاً بالمراوغات هذا الموسم بـ191 مراوغة، والأقل تعرضاً للمراوغات بـ95 فقط، في مؤشر واضح على شخصيته الهجومية وقدرته على فرض السيطرة.