ميسي يدعم ظهور نيمار في كأس العالم

9 مايو 2026 13:54

لندن(رويترز)
دعم ليونيل ميسي عودة زميله السابق في برشلونة الإسباني، نيمار إلى ​تشكيلة منتخب البرازيل التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم هذا العام، ووصف مهاجم سانتوس بأنه أحد ⁠أفضل اللاعبين في العالم، على الرغم من المخاوف ​بشأن لياقته البدنية.
ولم يلعب نيمار، ​هداف ‌البرازيل التاريخي برصيد 79 ⁠هدفاً، ​مع منتخب بلاده منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر 2023، ويعاني من تذبذب مستواه منذ عودته ‌إلى سانتوس العام الماضي.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل ‌أكثر من مرة، إنه سينظر في استدعاء نيمار إذا كان لائقاً بدنياً تماماً، ​مضيفاً في أبريل أن المهاجم أمامه شهران لإثبات جاهزيته.
وقال ميسي في برنامج "لو ديل بويو" الذي يذاع على يوتيوب "نريد أن يكون أفضل اللاعبين موجودين (في كأس ‌العالم)، ونيمار بغض النظر عن ​مستواه، سيكون دائماً واحداً منهم".
وأضاف "سيكون من الرائع رؤيته في كأس العالم بسبب ما يمثله للبرازيل ولكرة القدم".
ورشح ميسي، ​الذي قاد ‌الأرجنتين ⁠للفوز بكأس ‌العالم في قطر ‌عام 2022 ومن المتوقع أن تكون النسخة المقبلة مشاركته الأخيرة في البطولة، ⁠البرازيل للفوز بنسخة 2026، إلى جانب ​فرنسا وإسبانيا.
وقال "ما زلت أعتقد أن البرازيل مرشحة دائماً، وتمتلك اللاعبين اللازمين للمنافسة على اللقب في أي بطولة كبرى".
وستنطلق كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات ​المتحدة وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو. 

