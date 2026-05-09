فرنانديز يعيد مانشستر يونايتد إلى جوائز رابطة الكتاب بعد 16 عاماً

لندن (أ ب)

توج برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم، بينما فازت مهاجمة مانشستر سيتي خديجة "باني" شو بجائزة أفضل لاعبة للمرة الثانية، مساء أمس الجمعة.

وحصد فرنانديز الجائزة في نهاية موسم قدم فيه 19 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق تمريرة واحدة فقط عن الرقم القياسي، كما ساعد فريقه على العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتفوق لاعب الوسط البرتغالي على ديكلان رايس لاعب أرسنال وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بعدما حصل على 45 في المئة من أصوات أعضاء رابطة كتاب كرة القدم، التي تضم أكثر من 900 عضو.

والرابطة هى اتحاد صحفيين ومراسلين متخصصين في كرة القدم في إنجلترا.

وأصبح هو أول لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة، منذ أن فاز بها واين روني في 2010، علماً بأن الجائزة تمنح منذ عام 1947، ما يجعلها أقدم جائزة فردية في عالم كرة القدم.

وفي فئة السيدات، تفوقت شو على أليسيا روسو لاعبة أرسنال ولورين جيمس لاعبة تشيلسي، بعد أن قادت مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات لأول مرة منذ 10 سنوات، بتسجيلها 19 هدفاً في 21 مباراة، وهو أعلى رصيد تهديفي في المسابقة.

وتوجت شو أيضاً بها في 2024.