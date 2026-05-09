كأس العالم ينهي الموسم الدراسي في المكسيك مبكراً!

9 مايو 2026 14:08

مكسيكو(أ ف ب)
أعلنت السلطات المكسيكية، أن العام الدراسي سينتهي قبل أكثر من شهر من موعده المعتاد، في إطار استعداد البلاد لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وقال وزير التعليم ماريو دلجادو إن قرار إنهاء العام الدراسي قبل 40 يوماً، اتُّخذ جزئياً بسبب موجة حر تؤثر على عدة ولايات.
وأضاف خلال فعالية في ولاية سونورا الشمالية: "سننهي العام الدراسي في 5 يونيو لأن العديد من الولايات تشهد بالفعل درجات حرارة مرتفعة، وهناك أيضاً مسألة كأس العالم".
وأشار مع ذلك إلى أن السلطات تدرس في المقابل تقديم موعد بدء العام الدراسي المقبل، المقرر حالياً في 31 أغسطس.
وتنطلق البطولة، التي تستضيفها بشكل مشترك المكسيك والولايات المتحدة وكندا، في 11 يونيو، حين تواجه المكسيك منتخب جنوب أفريقيا على أرضها في مكسيكو.
وكان دلجادو قد أعلن القرار مبدئياً الخميس، لكن الرئيسة كلوديا شينباوم قالت إنه مجرد "مقترح".
وقالت في مؤتمرها الصحفي اليومي: "لا يوجد جدول زمني نهائي بعد. من المهم أيضاً ألا يفوّت الأطفال حصصهم الدراسية".
وأُصيب الأهالي بالذهول من القرار، الذي قد يعني اضطرارهم إلى إيجاد ودفع كلفة شهر ثالث من رعاية الأطفال خلال العطلة الصيفية.
وحذّر مركز "مكسيكو إيفالوا" للأبحاث في السياسات العامة من أن "تقديم موعد نهاية العام الدراسي سيؤثر على أكثر من 23.4 مليون طالب، من خلال تقليص إضافي لوقت التعلّم، في ظل تدن تعليمي قائم واتساع الفوارق".
من جهته، وصف اتحاد أرباب العمل "كوبارميكس" القرار بأنه "متسرّع"، محذّراً من اضطرابات في جداول الأسر وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سوق العمل.
وقال مسؤولون في ولاية خاليسكو غرب المكسيك التي يديرها معارضون لشينباوم إنهم لن يلتزموا بالقرار، وسيُبقون المدارس مفتوحة حتى 30 يونيو كما كان مقرراً.
وسيتم تعليق الدروس فقط خلال الأيام الأربعة التي تستضيف فيها مدينة جوادالاخارا، الواقعة في الولاية، مباريات كأس العالم، لتلبية "الاحتياجات اللوجستية" التي يفرضها الحدث.

 

