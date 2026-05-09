منتخب رجال السلة يدشن تصفيات آسيا بلقاء نيبال

علي معالي (أبوظبي)

أسفرت قرعة المرحلة الأولى من تصفيات شرق آسيا لكرة السلة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم 2029، عن افتتاح منتخبنا الوطني مبارياته بلقاء نيبال ضمن المجموعة الأولى التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس المقبل على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وتضم مجموعتنا منتخبات، البحرين، الكويت، عُمان، نيبال، ومنتخبنا الوطني.وفي المباراة الثانية تلتقي مع الكويت يوم 26 أغسطس، على أن تكون المباراة الثالثة مع البحرين يوم 28، واللقاء الختامي بالمجموعة مع عُمان يوم 30 من نفس الشهر.

وأكد راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، أن نظام التصفيات يمنح المنتخبات الثلاثة الأوائل في الترتيب فرصة التأهل للمرحلة التالية، وقال:«هناك مجموعة ثانية تضم 5 منتخبات وهي، كازاخستان، فلسطين، سريلانكا، المالديف، وقرغيزستان، وهذه المجموعة سوف يتأهل منها 3 فرق أيضاً، لينضموا إلى المنتخبات الثلاثة المتأهلين من مجموعتنا، لتقام بين هذه المنتخبات ال 6 تصفيات جديدة يتأهل خلال المنتخبات الثلاثة الأوائل في الترتيب».

وأضاف:«النافذة الثانية من التصفيات ستقام خلال نوفمبر المقبل، ولم يتم تحديد مكان الاستضافة حتى الآن، وهدفنا خلال هذه المرحلة هو تجهيز المنتخب بالشكل للائق قبل انطلاق مباريات الجولة الأولى خلال أغسطس المقبل».

وقال راشد عبدالله:«يبدأ تجمع المنتخب يوم 6 يوليو المقبل، بعد الاستقرار النهائي على قائمة المنتخب، وهناك مرحلة تجهيز خاصة لهذه التصفيات هدفنا الوصول بلاعبي المنتخب إلى المستوى الفني والبدني المناسب قبل لقاء نيبال وبقية فرق المجموعة، ويترقب عشاق السلة الإماراتية ظهوراً قوياً للمنتخب، في رحلة البحث عن العودة إلى الواجهة الآسيوية، وتحقيق نتائج تعكس طموحات اللعبة في الدولة».

وأضاف: «أوقعتنا القرعة في مجموعة تبدو متوازنة لكنها تحمل الكثير من التحديات الفنية والبدنية، وهناك منتخبات لديها خبرات كبيرة مثل البحرين، وبالتالي علينا أن نكون أكثر ترتيباً لأوراقنا قبل دخول هذا المعترك».