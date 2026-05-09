مورينيو يقترب من الريال.. والبديل بين كلوب وبوكيتينو وأليجري وتشامب!

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو أن ريال مدريد الإسباني يفكر بجدية في إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، بعدما كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات فعلية بين الطرفين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما نشرته تقارير إسبانية، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يعتبر مورينيو الخيار المفضل لديه لخلافة ألفارو أربيلوا، الذي تولى المهمة في يناير الماضي عقب إقالة تشابي ألونسو، لكن مشروعه لم يحقق النتائج المنتظرة.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد درست عدة أسماء أخرى، من بينها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة، والألماني يورجن كلوب، إضافة إلى ماسيميليانو أليجري وديدييه ديشامب، إلا أن التحركات الأكثر جدية حتى الآن كانت تجاه مورينيو.

وتُجرى المفاوضات الحالية عبر وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديز، الذي يعمل على تقريب وجهات النظر بين المدرب البرتغالي وإدارة النادي الملكي، بينما يدرس فلورنتينو بيريز مستقبل المشروع الرياضي للفريق بعد موسم جديد مخيّب للآمال.

ويعيش ريال مدريد فترة صعبة على مستوى النتائج، إذ يقترب من إنهاء الموسم الثاني على التوالي دون تحقيق أي لقب كبير، سواء الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في إعادة شخصية قوية وصاحبة خبرة كبيرة بحجم مورينيو.

ويرتبط المدرب البرتغالي بعقد مع بنفيكا حتى يونيو 2027، لكن العقد يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل خلال 10 أيام من نهاية الموسم مقابل دفع 3 ملايين يورو كشرط جزائي.

ورغم شعوره بالراحة في البرتغال ورغبة بنفيكا في تجديد عقده، فإن مورينيو لا يُخفي تقديره الكبير لريال مدريد، النادي الذي عاش معه واحدة من أكثر الفترات إثارة في مسيرته التدريبية.

وكان مورينيو قد قاد ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، ونجح في التتويج بثلاثة ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برقم قياسي تاريخي في عدد النقاط، إلى جانب كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وتشير مصادر متعددة إلى أن القرار النهائي بشأن المدرب الجديد سيكون بيد فلورنتينو بيريز شخصياً، في خطوة تعكس رغبة رئيس النادي في إعادة بناء مشروع قادر على استعادة هيبة ريال مدريد محلياً وقارياً.