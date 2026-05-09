الأندية الإنجليزية تكتب التاريخ بـ3 نهائيات أوروبية

معتز الشامي (أبوظبي)

لأول مرة في تاريخها، تأهلت فرق إنجليزية إلى نهائيات 3 بطولات أوروبية مختلفة في الموسم نفسه، وبعد أن حسم أرسنال تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، حذا أستون فيلا وكريستال بالاس حذوه في بطولتيهما في وقت لاحق من الأسبوع.

وقلب فريق أستون فيلا، بقيادة أوناي إيمري، تأخره بهدف دون ردٍّ في مباراة الذهاب، ليحقق فوزاً ساحقاً على نوتنجهام بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، وتأهل لمواجهة فرايبورج الألماني في نهائي الدوري الأوروبي، في إسطنبول يوم 20 مايو.

وبالتزامن مع فوز أستون فيلا، حقق كريستال بالاس فوزاً آخر على شاختار دونيتسك بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعب سيلهرست بارك، بعد فوزه عليه 3-1 قبل أسبوع، لييواجه كريستال بالاس رايو فاليكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 مايو.

وتم استحداث دوري المؤتمر الأوروبي قبل 5 سنوات، ليصبح ثالث بطولة أوروبية بعد توقف بطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1999.

وكادت فرق البريميرليج أن تصل إلى النهائيات الثلاثة في الموسم الماضي، عندما فاز تشيلسي بدوري المؤتمر، وتغلب توتنهام على مان يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، لكن آخر فريق إنجليزي متبق في دوري أبطال أوروبا كان أرسنال، خسر أمام باريس سان جيرمان، الفائز باللقب، في نصف النهائي.

وسبق أن وصل 3 فرق على الأقل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفي عام 2021، حيث فاز تشيلسي على مان سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما خسر مان يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي عام 2019، فاز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الأسبوع، الذي فاز فيه تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي عام 2006، خسر أرسنال أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وتلقى ميدلسبره هزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام إشبيلية في كأس الاتحاد الأوروبي.

لكن بالعودة لأكثر من 20 عاماً من تلك الفترة لتجد الموسم السابق الذي فازت فيه الأندية الإنجليزية باثنين من البطولات الثلاث المتاحة، وفي عام 1984 حصد ليفربول لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا بفوزه على روما، بينما فاز توتنهام على أندرلخت ليحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية.

كما فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا عام 1981 بفوزه على ريال مدريد، في باريس، بينما تغلب إيبسويتش تاون بقيادة بوبي روبسون على ألكمار في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في العام نفسه.

والسؤال هل نجحت دول أخرى في ذلك؟.

حيث ضمنت إيطاليا تمثيلاً لها في جميع النهائيات المتاحة عدة مرات، كان آخرها عام 2023، رغم من خسارة أنديتها في النهائيات الثلاث جميعها، إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وروما في الدوري الأوروبي، وفيورنتينا في دوري المؤتمر.

وفازت فرق الدوري الإيطالي بنهائيين من أصل 3 في موسم 1993/94، حيث فاز ميلان بدوري أبطال أوروبا، وإنتر ميلان بكأس الاتحاد الأوروبي، بينما خسر بارما أمام أرسنال في كأس الكؤوس الأوروبية.

كما فازت فرق الدوري الإيطالي بنهائيين من أصل 3 في موسمي 1992/93 و1988/89.

أما في موسم 1989/90، الذي شهد ذروة تألق كرة القدم الإيطالية، فقد فازت أندية الدوري الإيطالي بالبطولات الثلاث جميعها، حيث توج ميلان بطلاً لأوروبا، وفاز يوفنتوس على فيورنتينا ليحرز كأس الاتحاد الأوروبي، وفاز سامبدوريا بكأس الكؤوس الأوروبية.

ووصلت الأندية الإسبانية إلى 3 نهائيات في موسم 1985-1986، حيث فاز ريال مدريد بكأس الاتحاد الأوروبي بينما خسر برشلونة نهائي كأس أوروبا، وحل أتلتيكو مدريد وصيفاً في كأس الكؤوس الأوروبية.