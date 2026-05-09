«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة

9 مايو 2026 19:22

العين (وام)
تختتم غداً منافسات بطولة وسام الاستحقاق للجولف لموسم 2025-2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجولف على ملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات.
شهدت منافسات فئة الرجال صراعاً قوياً على الصدارة عقب الجولة الثانية، بعدما تقاسم البريطانيان سايمون دان وجاي مولان المركز الأول برصيد ضربتين تحت المعدل، بإجمالي 138 ضربة لكل منهما.
وجاء في المركز الثالث بالتساوي كل من السويدي فيكتور لارسون، والإماراتي سام مولان، والسويدي أدريان لارسون، برصيد المعدل العام ذاته بإجمالي 140 ضربة.
وفي منافسات السيدات، واصلت البريطانية سانا توفيل تصدرها للترتيب العام برصيد (+2) وبمجموع 142 ضربة، رغم تراجعها في الجولة الثانية بتسجيل 75 ضربة، بعد أن افتتحت البطولة بـ67 ضربة في الجولة الأولى.
وحلت الإماراتية لارا الشايب في المركز الثاني برصيد (+4) بمجموع 144 ضربة، فيما جاءت الإماراتية انتصار ريتش ثالثة برصيد (+8) وبمجموع 148 ضربة.
وفي منافسات الناشئين لفئة الأولاد "A"، تصدر السويسري توماس بوشارد الترتيب برصيد (+3) بمجموع 143 ضربة، متقدماً على الكندي كيريان جوري صاحب المركز الثاني برصيد (+4) بمجموع 144 ضربة، فيما جاء الإيرلندي أودهان فيتزجيرالد ثالثاً برصيد (+5) وبمجموع 145 ضربة.
وفي منافسات الناشئات، خطفت الإماراتية آسيا سليم الأضواء بتتويجها بلقب فئة "جونيور جيرلز، بعد أداء مميز أنهته بمجموع 148 ضربة وبواقع (+8) فوق المعدل.
وسجلت آسيا 76 ضربة في الجولة الأولى، قبل أن ترفع من مستواها في الجولة الثانية بتحقيق 72 ضربة، لتحسم المركز الأول عن جدارة، مؤكدة التطور المتواصل للاعبات الإماراتيات في اللعبة.
وجاءت الجنوب أفريقية ليا ماكالم والتركية باريس جاليك في المركز الثاني المشترك بمجموع 163 ضربة لكل منهما، بينما حلت الألمانية سميرة شودري رابعة بـ171 ضربة.

