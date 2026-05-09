لايبزيج إلى «الأبطال» بنقاط سانت باولي

برلين (أ ف ب)

حجز لايبزيج مقعده رسمياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بتخطيه ضيفه سانت باولي المأزوم 2-1 السبت ضمن المرحلة 33 ما قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

ويدين لايبزيج بانتصاره لهدفيّ النمساوي كزافر شلاجر (45) والمجري ويلي أوربان (54)، مقابل هدف أحرزه البديل الجامبي عبدولاي سيساي لسانت باولي (86).

ورفع لايبزيج رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، ضامناً إنهاء الموسم خلف بايرن ميونيخ البطل ودورتموند الوصيف، بابتعاده بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل مرحلة واحدة من النهاية.

في المقابل، فشل سانت باولي في تحقيق الفوز لمرحلة تاسعة توالياً، وبواقع ست هزائم وثلاثة تعادلات، فتجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

وفي مباراة بين فريقين يتنافسان على احتلال مركز مؤهل إلى دوري الأبطال أيضاً، أسقط شتوتجارت ضيفه باير ليفركوزن 3-1 وفضّ الشراكة معه في المركز الرابع.

وتقدّم ليفركوزن بهدف الإسباني أليكس جارسيا (1)، لكن شتوتجارت ردّ بقوة عبر البوسني إرميدين ديميروفيتش (6)، قبل إضافة ماكسيميليان ميتلشتات الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم روبرت شرودر، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، وذلك بعد احتكاك بين المدافع البوركينابي لليفركوزن إدموند تابسوبا وديميروفيتش (45+7).

وألغى شرودر بعد العودة إلى «في أيه آر»، هدفاً حمل توقيع ديميروفيتش، بسبب تسلل على أونداف الذي سدّد كرة تصدّى لها الحارس الهولندي لليفركوزن مارك فليكن، قبل أن يودعها المهاجم البوسني الشباك (47).

وأمّن دنيز أونداف النتيجة بالثالث (58 من ركلة جزاء).

ورفع شتوتجارت الذي يدافع عن لقبه بطلاً للكأس أمام بايرن ميونيخ في النهائي المقرر في 23 الجاري، رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، مقابل 58 لليفركوزن في المركز السادس.

وواصل هوفنهايم مطاردته لشتوتجارت على المركز الرابع، بانتصاره على ضيفه فيردر بريمن المنقوص عددياً 1-0 بفضل العاجي بازومانا توريه (26).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف شتوتجارت، مقابل 32 نقطة لبريمن في المركز الخامس عشر.