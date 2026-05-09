نصيحة مدرب برشلونة لحل مشاكل غرفة ملابس ريال مدريد

برشلونة(د ب أ)

فرضت الأجواء الساخنة التي تعيشها غرفة ملابس ريال مدريد، بعد المشادة الكلامية الحادة بين ثنائي الفريق فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني نفسها على اللقاء المرتقب أمام برشلونة، غداً الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، والذي قد يحسم فيه الفريق الكتالوني تتويجه رسمياً بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

قال فليك في مؤتمر صحفي اليوم السبت نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية "لا أريد الحديث عما يحدث في ريال مدريد، لأنه ليس من اختصاصي".

أضاف المدرب الألماني "يبقى الأهم في مثل هذه المواقف، وما أقدره في برشلونة أن هناك تكاتف وترابط شديد في النادي، وعندما تحدث مثل هذه المواقف الواردة في كرة القدم أو الحياة، نتعامل معها ونتحدث بشأنها".

تابع "في النهاية، التواصل هو أفضل شيء لاحتواء مثل هذه الأمور، وهذه طريقتنا في التعامل مع المواقف المشابهة، فإذا حدث أمر ما، سأفكر فيه حينها".

وأشار المدير الفني لبرشلونة "ميزة أكاديمية برشلونة (لا ماسيا) أن اللاعبين يعرفون بعضهم منذ سنوات، لكن التواصل مع اللاعبين المنضمين للنادي مهمة للغاية، فالفريق يضم لاعبين مميزين من خارج أكاديمية النادي، والعلاقة بينهم رائعة".

وبشأن إمكانية حسم التتويج بالدوري الإسباني في الكلاسيكو "الفوز بلقب الدوري لموسم ثان على التوالي سيكون إنجازاً رائعاً ومذهلاً مع هذا الفريق الشاب، فهو يبذلون جهداً كبيراً للغاية، ويتطورون باستمرار، وهذه أهم معايير عقليتنا وطريقة عملنا".

وكشف هانسي فليك "لقد أخبرت اللاعبين أن اختيار التشكيلة الأساسية غداً لن يكون سهلاً لأن الجميع يقدم أداءً مميزاً واستثنائياً في كل مباراة، وحتى البدلاء يتركون بصمة مميزة، ويتعاملون باحترافية شديدة، وهذا أقدره كثيراً في فريقي".

واستطرد "لا يمكنني التأكيد على أن ما حدث مع ريال مدريد لن يتكرر في غرف ملابس برشلونة، لأننا بشر، وقد نرتكب الأخطاء، ولكن يبقى الأهم هو رد الفعل، وكيفية التعامل مع المشاكل".

وختم فليك تصريحاته "أنا سعيد بفريقي لأننا دائماً منفتحون على الحوار، ونتواصل بشكل مثمر ومميز، إنه أمر مهم للغاية في عملنا".

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة لحسم تتويجه رسمياً بلقب الدوري الإسباني، حيث يعتلي الصدارة برصيد 88 نقطة خلفه ريال مدريد 77 نقطة قبل مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو.