إشبيلية يخطف إسبانيول ويلقي به في منطقة الخطر!

مدريد (د ب أ)



انتزع إشبيلية ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على ملعبه ووسط جماهيره على إسبانيول بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

بعد شوط أول سلبي، تقدم إسبانيول بهدف تايريس دولان بعد مرور 56 دقيقة، من المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي.

ورد إشبيلية بهدف التعادل لأندريس كاسترين في الدقيقة 82، قبل أن يخطف الفوز في توقيت قاتل بهدف ثانٍ أحرزه آكور آدامز في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، يرفع إشبيلية رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبتعد خطوة عن شبح الهبوط قبل آخر ثلاث جولات.

أما إسبانيول، فبقي عاجزاً عن تحقيق الانتصارات منذ بداية العام الجاري 2026، بسلسلة تمتد 18 مباراة متتالية.

وتجمد رصيد الفريق الكتالوني بهذه الخسارة عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبقى على بعد نقطتين فقط من منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية.