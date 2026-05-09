«العجوزة» كريستيا تهدد سبالينكا!

روما (رويترز)

فجرت الرومانية سورانا كريستيا مفاجأة مدوية بإقصائها المصنفة الأولى عالمياً ​أرينا سبالينكا، عقب فوزها عليها بنتيجة 2-6 و6-3 و7-5، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ⁠الثالث لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وسجلت اللاعبة ​الرومانية (36 عاماً)، انتصارها الأول على ​لاعبة تتصدر ‌التصنيف العالمي، علماً بأنها ⁠تستعد ​لإسدال الستار على مسيرتها في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت كريستيا "أنا سعيدة جداً بالفوز. أعتقد أنني لعبت جيدا اليوم. ‌أنا أعمل بجد كبير. من الرائع أن ‌أحصل على هذه النتيجة كمكافأة".

وبدت سبالينكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، تعاني من إصابة ​خلال المباراة، وطلبت وقتاً للعلاج خلال المجموعة الثالثة عندما كانت كريستيا متقدمة 4-3.

وتمكنت كريستيا من حسم الشوط التالي، لكن سبالينكا عادت ونجحت في معادلة النتيجة ‌5-5، غير أن اللاعبة ​الرومانية كسرت إرسال منافستها مجدداً لتعود وترسل لإنهاء المواجهة.

وعانت سبالينكا من صعوبات واضحة في رد الضربات خاصة بضربتها الخلفية، ​حيث اصطدمت ‌بعض ⁠كراتها ‌بالشبكة وأطاحت بالكرة ‌مرتين بعيدا ما منح كريستيا الفوز بالمباراة.

والفوز هو الثاني لكريستيا على ⁠سبالينكا في أربع مباريات، بعد أن فازت ​عليها أيضاً في ميامي عام 2023، في أول مرة تلتقيان فيها.

وقالت كريستيا، الفائزة بأربع بطولات لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، مازحة "ربما إذا فزت بالبطولة، أعدكم ​بأنني سأفكر في (عدم الاعتزال)".