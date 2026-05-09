أتلتيكو مدريد يواصل السقوط بخسارة جديدة من سلتا فيجو

مدريد (أ ف ب)

فاجأ سلتا فيجو مضيفه أتلتيكو مدريد، وأسقطه بهدف حمل توقيع المهاجم بورخا إيجليسياس، السبت ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز إيجليسياس هدفه الرابع عشر في «لا ليجا» في 32 مباراة، في الدقيقة 62.

ورفع سلتا رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، مواصلاً مطاردة ريال بيتيس صاحب المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 53 نقطة.

أما أتلتيكو فتجمّد رصيده عند 63 نقطة في المركز الرابع، وواصل نهاية موسمه المخيّبة التي تخللها خسارة لقب الكأس أمام سوسييداد وإقصائه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي.