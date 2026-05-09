مع فيتنام وكوريا الجنوبية.. «الأبيض» في المجموعة الـ5 لكأس آسيا 2027

مع فيتنام وكوريا الجنوبية.. «الأبيض» في المجموعة الـ5 لكأس آسيا 2027
9 مايو 2026 23:10

معتز الشامي (أبوظبي)

أوقعت قرعة كأس آسيا 2027 والتي تقام في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، فيتنام، والمتأهل من لقاء لبنان واليمن المقرر له في الرابع من يونيو المقبل، وسيدخل منتخبنا الوطني النسخة المقبلة بدوافع كبيرة، على أمل المنافسة بقوة للوصول للأدوار النهائية. 
وحضر مراسم القرعة الروماني كوزمين المدير الفني لمنتخبنا، بصحبة إسماعيل راشد مدير المنتخب، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلي دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثالث بالمجموعات الست للبطولة. 
وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن تتم إعادة صياغة خطة إعداد شاملة لتحضير المنتخب للمنافسة في البطولة؛ بهدف الوصول للأدوار النهائية فيها، حيث تبدأ بمعسكر إعداد خارجي في أوروبا بين أواخر يونيو والأسبوع الأول من أغسطس المقبلين، لتكون المرحلة الأولى للتحضير، ثم معسكر أخر في أواخر ديسمبر المقبل للتحضير للمشاركة في بطولة خليجي 27 والتي تقام في جدة.
ويحتاج الأبيض لمعسكر مكثف قبل البطولة الآسيوية لخوض تجارب ودية تؤهله للمشاركة بفاعلية، حيث كشفت المصادر أن إدارة المنتخبات والفنية، باتحاد الكرة، لم تحسم بشكل نهائي تفاصيل خطة الإعداد لكأس آسيا 2027، والتي تقام من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل، حيث وضعت اللجنة مقترحاً مبدئياً فقط يتعلق بتجمع المنتخب قبل 8 أيام من انطلاق البطولة، لكن الاحتمالات تشير إلي زيادة فترة المعسكر، بناء على رؤية الجهاز الفني ومدى احتياجه لمباريات دولية ودية.
وجاءت السعودية على رأس المجموعة الأولي العربية الخالصة، حيث ضمت الكويت وسلطنة عُمان ومنتخب فلسطين بينما ⁠تلعب قطر حاملة لقب آخر نسختين ​ضمن المجموعة السادسة مع اليابان ​وتايلاند وإندونسيا.
فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن، فيما ضمت المجموعة الثالثة، إيران وسوريا وقرغيزستان والصين، وضمت المجموعة الرابعة، أستراليا وطاجيكستان والعراق وسنغافورة، بينما ضمت المجموعة السادسة، منتخبات اليابان ​وقطر تايلاند وإندونيسيا
وأقيم ‌حفل القرعة، الذي ⁠شارك ​في سحبها سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي وجمال السلامي مدرب الأردن، اليوم السبت في حي الطريف ‌التاريخي أمام قصر السلوى في مدينة ‌الدرعية العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية.
وكان من المقرر إقامة حفل سحب القرعة ‌في 11 أبريل ​نيسان الماضي بالعاصمة السعودية، إلا أن الموعد تأجل على خلفية الأحداث في الشرق الأوسط، وذلك لضمان ​حضور ومشاركة ‌جميع ⁠الأطراف ‌والاتحادات الوطنية المعنية والشركاء.

