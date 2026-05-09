الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
زايد بن طحنون بن زايد يتوج الأوكراني رودنيف بطلاً للنسخة الـ71 من «محاربي الإمارات»

10 مايو 2026 00:40

أبوظبي (وام)

توج الأوكراني فلاديسلاف رودنيف بطلاً للنزال الرئيسي في النسخة الـ71 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه الليلة على الأرميني مارتون مزليمان بالإخضاع، ضمن الجولة الأولى، خلال المنافسات التي أقيمت في سبيس أرينا 42 بشاطئ الراحة في أبوظبي.
وتوج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، البطل الفائز، بحضور عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وحضر المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.
وكانت منافسات النسخة الـ70 من البطولة، التي أقيمت أمس، قد شهدت إقامة 10 نزالات قوية، وسط تفاعل لافت من الجماهير التي احتفت بفعالية «فخورين بالإمارات» التي أقيمت على هامش البطولة.
كما شهدت النسخة الـ70 أيضاً تتويج بطل زيمبابوي، سليفستر تشيبفمبو بلقب النزال الرئيسي المشترك، بعدما نجح في الفوز على الألباني فيلسون دريكجوني بقرار الحكام، ضمن منافسات وزن الريشة.

