ستريكلاند ينتزع لقب الوزن المتوسط من شيماييف في «يو أف سي 328»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد الأميركي شون ستريكلاند لقب بطولة العالم للوزن المتوسط في منظمة UFC، بعدما تغلّب على البطل الإماراتي حمزة شيماييف بقرار منقسم في النزال الرئيسي لبطولة UFC 328 التي أقيمت فجر اليوم الأحد في مدينة نيوارك الأميركية.

وجاءت نتيجة النزال لصالح ستريكلاند، في مواجهة قوية ومتكافئة حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة، لينجح الأميركي في إنهاء سلسلة شيماييف المثالية التي توقفت عند 15 انتصاراً متتالياً دون أي خسارة.

وبات ستريكلاند ثاني بطل سابق في تاريخ الوزن المتوسط ينجح في استعادة الحزام بعد النيجيري إسرائيل أديسانيا، وذلك بعد أربع محاولات سابقة فاشلة لاستعادة اللقب، من بينها محاولة سابقة للمقاتل الأميركي نفسه.

وشهد النزال تبادلاً قوياً للضربات والسيطرة بين الطرفين، حيث حاول شيماييف فرض أسلوبه الأرضي المعتاد، بينما اعتمد ستريكلاند على الضغط المستمر والضربات الدقيقة، لينجح في النهاية بخطف الفوز واستعادة عرش الوزن المتوسط.