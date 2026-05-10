الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
فلومينينسي يُهدر فرصة الانفراد بوصافة الدوري البرازيلي

10 مايو 2026 10:46


ساو باولو (د ب أ)
أهدر فريق فلومينينسي فرصة الانفراد بوصافة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه فيتوريا 2/2، فجر اليوم الأحد، على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.
افتتح الفريق صاحب الأرض التسجيل عبر جون كينيدي في الشوط الأول، لكن فيتوريا نجح في قلب الطاولة خلال أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، قبل أن ينقذ كيفين سيرنا فلومينينسي من الهزيمة بهدف تعادل قاتل في الوقت بدل الضائع.
وانتظر فلومينينسي حتى الدقيقة 36 ليهز الشباك، بعدما استغل جون كينيدي كرة داخل منطقة الجزاء، عقب ركلة ركنية، ليضعها في المرمى.
ومع بداية الشوط الثاني، أضاع فلومينينسي عدة فرص لتعزيز التقدم، أبرزها محاولة من جون كينيدي وأخرى لسوتيلدو تصدّى لها الحارس ببراعة.
تحوّلت دفّة المباراة في الدقيقة 62 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لفيتوريا بعد العودة لتقنية الفيديو، نفّذها ريناتو كايزر بنجاح، مسجلاً هدف التعادل. وبعد أربع دقائق فقط، صعق ريني جماهير أصحاب الأرض بهدف ثانٍ من تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس فابيو.
دفع مدرب فلومينينسي لويس زوبيلديا بعدة تبديلات هجومية لإنقاذ الموقف، وهو ما تحقق في الوقت بدل الضائع، حينما مرّر جون كينيدي كرة بينية لكيفين سيرنا الذي وضعها بمهارة من فوق الحارس.
بهذا التعادل، رفع فلومينينسي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف فلامنجو الوصيف وست نقاط خلف المتصدر بالميراس، ويستعدّ الفريق لمواجهة أوبيراريو يوم الثلاثاء المقبل في كأس البرازيل.
وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز كروزيرو على مضيفه باهيا 2/ 1.

