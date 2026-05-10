انطلاق عملية بيع تذاكر كأس آسيا والأسعار تبدأ من 30 ريالاً

جدة (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 بالسعودية، انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر البطولة رسمياً، من خلال فترة حصرية لحاملي بطاقات «فيزا»، تبدأ اليوم الأحد وتستمر لمدة 48 ساعة قبل إتاحتها للجمهور العام، في خطوة تعزّز الحماس الجماهيري، عقب مراسم القرعة التي أقيمت أمس السبت في الرياض.

وتعطى المرحلة أولوية اختيار المقاعد في جميع مباريات البطولة الـ 51، بما في ذلك حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين السعودية وفلسطين في 7 يناير، وصولاً إلى المباراة النهائية 5 فبراير 2027. ومن المقرر أن يفتح باب البيع لعموم الجماهير مساء يوم الثلاثاء عبر موقع وتطبيق «أهلاً».

وحرصت اللجنة المنظمة على تسهيل وصول الجماهير للبطولة من خلال أسعار تنافسية، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالاً فقط (حوالي 8 دولارات)، بينما تبدأ فئة التذاكر المميزة من 100 ريال (حوالي 27 دولاراً).

وأكد داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن انطلاق بيع التذاكر يمثّل خطوة محورية لجمع عشاق اللعبة من أرجاء العالم في نسخة ستصل بكرة القدم الآسيوية إلى آفاق جديدة.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، تأكيدها اعتزاز المملكة باستضافة هذا الحدث التاريخي، مشيرة إلى أن البطولة تعكس التقدم الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية، كما وعدت الجماهير بتجربة استثنائية في المدن الثلاث المستضيفة الرياض وجدة والخبر.

وستكون الرياض قلب الحدث باستضافة الافتتاح والنهائي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بعد تطويره، بينما تستضيف جدة والخبر مباريات حاسمة، بما في ذلك الدور قبل النهائي الذي سيقام أحد لقاءيه على استاد أرامكو الجديد بالخبر في أول ظهور رسمي له بالبطولة القارية.