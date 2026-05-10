توقعات «أوبتا».. أرسنال بطل البريميرليج ودوري الأبطال بـ 46.8%



معتز الشامي (أبوظبي)

يقف أرسنال على أعتاب إنجاز تاريخي، حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ومصيره بين يديه، إذا فاز في مبارياته الثلاث المتبقية، سيُتوَّج بطلاً لإنجلترا للمرة الأولى منذ 22 عاماً، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حيث سيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان، ولم يسبق لآرسنال الفوز بكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا، لذا فإن تاريخ هذه البطولة وحدها يحمل في طيّاته الكثير من الأهمية.

ومع تبقِّي 4 مباريات حاسمة، يواجه أرسنال فرصة الفوز باللقبين، محققاً بذلك الثنائية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وسينضم أرسنال إلى ليفربول (1976-1977,1983-1984)، ومان يونايتد (1998-1999,2007-2008)، ومان سيتي (2022-2023) كفرق إنجليزية فازت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه، كما حقق يونايتد في موسم 1998-1999 ومان سيتي في موسم 2022-2023 الثلاثية بإضافة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع تصدُّر أرسنال قائمة المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، واقترابه من التتويج بدوري أبطال أوروبا بمباراة واحدة فقط، ما هي فرص انضمامه إلى قائمة الأندية الإنجليزية التي تحقق الثنائية الأوروبية للمرة الرابعة؟

ويُعد أرسنال المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تتوقع شبكة «أوبتا» فوزه باللقب بنسبة 85.2%. كما يعتبر حالياً المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث تُقدّر التوقعات احتمالية فوزه على باريس سان جيرمان في النهائي بنسبة 54.6%.

ويمكن دمج هذه الاحتمالات لتقدير فرص أرسنال في الفوز بالبطولتين: بحسب «أوبتا»، فإن لدى أرسنال فرصة بنسبة 46.5% لتحقيق الثنائية الأوروبية.

وتبلغ احتمالية فوزهم بأحد اللقبين فقط 46.8%، بينما تبلغ احتمالية خروجهم خاليي الوفاض 6.7% فقط. وبنظرة أكثر تفاؤلاً، تعطي «أوبتا» أرسنال فرصة بنسبة 93.3% للفوز بلقب كبير واحد على الأقل قبل نهاية الموسم.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الحسابات تفترض أن الحدثين المذكورين، الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بدوري أبطال أوروبا، مستقلان تماماً، لكن في الواقع، من المرجّح وجود ترابط بينهما. فالفوز أو الخسارة بلقب الدوري قد يكون له تأثير ملموس على الروح المعنوية، والزخم، ومستوى اللياقة البدنية، واختيار التشكيلة قبل نهائي دوري الأبطال، بينما قد تؤثّر أي إصابات يتعرض لها أرسنال في مباريات الدوري الأخيرة بشكل كبير على حظوظهم في أوروبا، ومع ذلك، فإن وضع الاحتمالات على الورق يؤكد مدى قرب أرسنال من إكمال أحد أعظم المواسم في تاريخ النادي.