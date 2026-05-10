34.16 كم/ ساعة.. ماركوس راشفورد أسرع لاعب في الكلاسيكو



معتز الشامي (أبوظبي)

لا يزال مستقبل ماركوس راشفورد غامضاً، لكن أداءه مع برشلونة كان استثنائياً، ويظهر الجناح الإنجليزي، المعار من مانشستر يونايتد إلى كامب نو، إحصائيات مذهلة في العديد من الجوانب، بدنياً وهجومياً. في الواقع، لا يوجد لاعب واحد في تشكيلة برشلونة أو ريال مدريد يُضاهي مستواه.

ويُعد راشفورد أسرع لاعب في الكلاسيكو، استناداً إلى متوسط سرعته القصوى التي حققها هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يبلغ متوسط سرعة المهاجم الدولي 34.16 كيلومتراً في الساعة، ويأتي فينيسيوس جونيور في المركز الثاني بسرعة 33.92 كيلومتراً في الساعة، يليه كيليان مبابي بسرعة 33.55 كيلومتراً في الساعة، ثم رافينيا بسرعة 33.45 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت أعلى سرعة حققها لاعب مانشستر يونايتد السابق 36.02 كيلومتر في الساعة، ولم يتجاوزها سوى فينيسيوس الذي وصل إلى 36.21 كيلومتراً في الساعة في مباراة واحدة.

لذلك، ستتيح مباراة الكلاسيكو مساء الأحد في ملعب كامب نو، من بين العديد من عوامل الجذب الأخرى، فرصة مشاهدة اثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة وسرعة في البطولة الوطنية وجها لوجه.

لكن راشفورد، الذي صنع هدفاً في الكلاسيكو الأول وحقق نسبة تمريرات ناجحة 100% داخل منطقة الجزاء وفي المراوغة، يبرز أيضاً في جوانب أخرى عديدة.

وساهم اللاعب الدولي الإنجليزي بـ27 هدفاً مع برشلونة (13 هدفاً و14 تمريرة حاسمة، باستثناء ركلات الجزاء) خلال 2378 دقيقة لعبها في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وبمعدل هدف كل 88 دقيقة، عزّز راشفورد مكانته بين أبرز المهاجمين في تاريخ برشلونة، ويُعد الموسم الذي يقدمه هذا الجناح مع برشلونة من بين أفضل المواسم الأولى للاعبين في النادي الكتالوني من حيث الفعالية التهديفية.

ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى الأوروجوياني لويس سواريز، الذي سجّل هدفاً كل 73 دقيقة في موسمه الأول مع البلوجرانا. وبذلك، تجاوز ماركوس راشفورد المواسم الأولى للاعبين كبار آخرين لعبوا لبرشلونة في السنوات الأخيرة، مثل نيمار وديمبيلي، الذين ساهموا بشكل مباشر في تسجيل هدف كل 92 دقيقة.

ويُعد تأثير راشفورد لافتاً للنظر أيضاً عند مقارنته بتأثير لاعبين بريطانيين آخرين في موسمهم الأول في الدوري الإسباني، حيث حطّم الأرقام القياسية التي سجّلها مايكل أوين (121 دقيقة)، وديفيد بيكهام (168 دقيقة)، وجود بيلينجهام (104 دقائق).

وتبرز إحصائيات راشفورد موسمه الممتاز وجدارته بالاستمرار في تمثيل برشلونة بعد يونيو، موعد انتهاء إعارته. اتفق برشلونة ومانشستر يونايتد على خيار شراء بقيمة 30 مليون يورو، وهو خيار غير مستعد النادي الكتالوني لتفعيله حالياً، ما دفعه للبحث عن خيارات أخرى في سوق الانتقالات.