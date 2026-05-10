بطولة أفريقيا للناشئين تتحول إلى «قرية كروية» لتطوير المواهب



القاهرة (د ب أ)

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نموذج «البطولة المهرجانية» كنهج جديد ومنظّم في نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاماً المقرر إقامتها في المغرب في وقت لاحق من العام الجاري، وهو مفهوم يهدف إلى وضع المواهب الناشئة في قلب بيئة كروية متكاملة.

وبدلاً من توزيع المباريات على ملاعب متفرقة، سيجمع هذا الأسلوب كافة عناصر البطولة في مركز كروي موحّد، يشمل إقامة المباريات والتدريبات والأنشطة الفنية وتطوير اللاعبين في بيئة عالية الأداء تتيح للفرق التعايش والتنافس في مكان واحد.

وأكد «كاف» أن هذا النموذج سيبدأ تطبيقه فعلياً في بطولة أفريقيا للناشئين بالمغرب، حيث سيحتضن ملعب مولاي حسن في الرباط مباراة الافتتاح ومباراتي المربع الذهبي والمباراة النهائية، بينما ستقام المباريات الـ 30 الأخرى في مجمع محمد السادس لكرة القدم.

ويهدف هذا التوجه إلى تخفيف أعباء السفر عن اللاعبين الصغار، وتوفير الاستقرار في التحضيرات، ومنحهم تجربة تحاكي متطلبات كرة القدم للنخبة في أول ظهور قاري لمعظمهم.

يتماشى هذا المفهوم مع توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في توسيع نطاق مسابقات الشباب لخلق المزيد من الفرص والمباريات، مما يمنح المراقبين الفنيين منصة أوسع لتقييم التطور التكتيكي والبدني والذهني للاعبين.

وأكد الموقع الرسمي لكاف، أن تحويل البطولة إلى ما يشبه «قرية كرة القدم» يجمع المواهب والمدربين والكشافين والمحللين، لا يهدف فقط للمنافسة على اللقب أو التأهل لمونديال الناشئين، بل لخلق بيئة تعليمية تسرّع من نمو نجوم المستقبل في القارة السمراء.