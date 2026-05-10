دانا وايت: شيماييف يودّع الوزن المتوسط بعد خسارة «يو أف سي 328»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشف دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة «يو أف سي»، عن اقتراب البطل الإماراتي حمزة شيماييف من الانتقال إلى فئة الوزن الثقيل الخفيف، عقب خسارته المفاجئة أمام الأميركي شون ستريكلاند في النزال الرئيسي لبطولة «يو أف سي 328» فجر اليوم الأحد، والتي شهدت فقدانه لقب الوزن المتوسط وتعرّضه لأول خسارة في مسيرته الاحترافية.

وأوضح وايت، خلال المؤتمر الصحفي عقب البطولة، أن شيماييف أبلغه مباشرة بعد النزال برغبته في عدم القتال مجدداً ضمن فئة وزن 185 رطلاً، قائلاً: «جاء إليّ مباشرة بعد النزال وقال أريد الانتقال إلى فئة وزن أعلى، ولا أريد القتال في هذا الوزن مجدداً».

وأشار وايت إلى أن عملية خفض الوزن بدت مرهقة للغاية بالنسبة للمقاتل الإماراتي، رغم نجاحه في تسجيل الوزن الرسمي، مضيفاً أن نمط الحياة والنجاحات المتتالية جعلت المحافظة على الوزن الحالي أكثر صعوبة.

وأكد رئيس «يو أف سي» ثقته الكاملة بقدرة شيماييف على النجاح في أي فئة ينافس بها، قائلاً: «منذ ظهوره في جزيرة القتال كان واضحاً أنه مقاتل استثنائي، حقق كل ما وعد به، وأؤمن بنسبة 100% بقدرته على تكرار النجاح في وزن أعلى».

ورغم خسارته بقرار منقسم، قدّم شيماييف أداءً قوياً على مدار خمس جولات، معتمداً على مهاراته المعروفة في المصارعة والسيطرة الأرضية، إلى جانب تبادل الضربات واقفاً مع ستريكلاند في مواجهة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة.

واعتبر وايت أن النزال كان متعادلاً قبل الجولة الخامسة الحاسمة، مشيداً بروح شيماييف القتالية بقوله: «إنه مقاتل شرس ووحش حقيقي، ولا أتوقع أن يتراجع بعد هذه الخسارة».

في المقابل، دخل ستريكلاند تاريخ الوزن المتوسط بعدما أصبح ثاني مقاتل ينجح في استعادة اللقب مرتين في تاريخ الفئة، عقب فوزه المثير على شيماييف في واحدة من أقوى نزالات الموسم.