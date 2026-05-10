الثقة ينتزع صدارة سلة الكراسي المتحركة

الثقة
10 مايو 2026 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)
اشتعلت المنافسة على لقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) للموسم الرياضي 2025-2026، بعد النتائج المثيرة التي شهدتها الجولة الثامنة من البطولة التي تنظّمها اللجنة البارالمبية الوطنية، وأسفرت عن فوز نادي الثقة للمعاقين على نادي دبي لأصحاب الهمم، وتغلّب نادي خورفكان للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم.
ونجح نادي الثقة للمعاقين في حسم قمة الجولة بعدما تغلّب على مضيفه نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 56-49، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، ليحقق فوزاً مهماً منحه صدارة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على نادي دبي، الذي تراجع إلى المركز الثاني بنفس الرصيد.
وفي المباراة الثانية، التي أقيمت على صالة نادي خورفكان للمعاقين، واصل أصحاب الأرض عروضهم القوية وحققوا فوزاً مستحقاً على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 59-46، ليرفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، معززاً حظوظه في مواصلة المنافسة على اللقب، فيما بقي نادي العين في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.
وبنهاية الجولة الثامنة، تصدّر نادي الثقة للمعاقين جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، يليه نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً بـ10 نقاط، ونادي العين لأصحاب الهمم رابعاً بـ8 نقاط، فيما يحتل نادي عجمان لذوي الإعاقة المركز الخامس برصيد 6 نقاط.
وتؤكد نتائج الجولة التقارب الكبير في مستويات الفرق، ما يُنذر بمزيد من الإثارة والندية خلال الجولات المقبلة من البطولة.

