«خليجي الشطرنج» يعتمد تنظيم بطولة الناشئين في عجمان

10 مايو 2026 14:15


عجمان (وام)
اعتمد الاتحاد الخليجي للشطرنج، برئاسة أحمد علي الرئيسي، تنظيم البطولة الخليجية الفردية للناشئين كلاسيك 2026، للذكور والإناث، بإمارة عجمان خلال الفترة من 3 إلى 9 يوليو المقبل، ضمن خططه لتطوير الفئات العمرية، وتخصيص جوائز للفائزين في منافساتها.
وأكد المجلس، في بيان له، أن اختيار توقيت البطولة يتوافق مع انتهاء العام الدراسي في دول مجلس التعاون، بما يعزّز حجم المشاركة، ويرفع مستوى التنافس بين اللاعبين واللاعبات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عُقد بتقنية «الاتصال المرئي» عن بُعد بحضور محمد أحمد المضاحكة، نائب رئيس الاتحاد، ممثّل الاتحاد القطري، ومحمد عبدالله الكعبي، الأمين العام للاتحاد، وعادل محمود العميري، ممثل الاتحاد الكويتي، وفاطمة محمود ديري، ممثلة الاتحاد البحريني، والدكتور صبري عبدالمولى عبدالرحمن، ممثل الاتحاد اليمني، وظافر عبدالأمير مظلوم، ممثل الاتحاد العراقي، ومحمد عبدالله، مستشار الاتحاد الخليجي.
وناقش الاجتماع الأجندة المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير اللعبة على مستوى دول مجلس التعاون.
وقرّر المجلس تعيين المضاحكة نائباً لرئيس الاتحاد للدورة الحالية 2026-2027، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، واستناداً إلى ما ورد في محضر الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، كما بحث مستجدات إعداد النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الخليجية.
واطّلع المجتمعون على المسودة المقدمة من اللجنة الأولمبية الإماراتية، تمهيداً لعرضها بصيغتها النهائية في الاجتماع المقبل لاعتمادها، كما تطرّق الاجتماع إلى مقترح تنظيم بطولة خليجية أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل في سلطنة عُمان، بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وأوصى المجلس في ختام الاجتماع بعدد من الإجراءات التنفيذية، أبرزها استكمال عرض النظام الأساسي المعدّل، وتفاصيل بطولة الناشئين، وتشكيل اللجان الدائمة للاتحاد للدورة الحالية، لضمان رفع كفاءة العمل المؤسّسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد.

"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
