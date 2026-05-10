الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس «كاف» يشارك في قمة «أفريقيا إلى الأمام»

10 مايو 2026 15:18

القاهرة (د ب أ)
 يتوجّه الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة «أفريقيا إلى الأمام» المقرر انطلاقها غداً وتستمر لمدة يومين.وسيُلقي موتسيبي كلمة رئيسية في القمة التي تهدف إلى تسليط الضوء على قدرات القارة الابتكارية، وتعزيز الالتزام المشترك بالحلول التنموية القائمة على الشراكات التحويلية.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية رياضية خاصة لكون كينيا إحدى الدول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2027، إلى جانب تنزانيا وأوغندا.
وسيعقد رئيس الاتحاد الأفريقي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث، لمتابعة آخر التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى القارة السمراء، والمقرر إقامته في شهري يونيو ويوليو من العام المقبل.

"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
