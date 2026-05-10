قائد منتخب كوراساو: «المونديال» حكاية جزيرة لا تعرف المستحيل

زيوريخ (د ب أ)

عبّر لياندرو باكونا قائد منتخب كوراساو، عن فخره بمنتخب بلاده المشارك في كأس العالم 2026، وقال: إن قصة كوراساو هي قصة جزيرة صغيرة تؤمن بالإنجازات الكبيرة، مشيراً إلى أن حلم التأهل إلى مونديال 2026، والذي بدأ قبل عشرة أعوام، لم يكن مجرد خيال، بل هدفاً تحقق بفضل الإيمان بقدرة هذا الشعب على بناء شيء عظيم.وأكد قائد منتخب كوراساو، في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن لحظة التأهل التاريخية لمونديال 2026 شهدت توحّد الجميع في الجزيرة، حيث تعانق الأصدقاء والخصوم في مشهد يجسّد قوة كرة القدم في جمع الشعوب.

وأكد باكونا أن كوراساو، التي ستكون أصغر دولة تشارك في كأس العالم 2026، ترفض لعب دور الضحية في المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار، مشدداً على أن الفريق لا يخشى أحداً، ولن يذهب للمشاركة من أجل تلقِّي الهزائم الثقيلة، بل لإظهار ما يمكن لبلد صغير فعله عندما يلعب بروح العائلة الواحدة.

وعلى الصعيد الشخصي، وصف صاحب الـ 34 عاماً هذه المشاركة بأنها الكرزة التي تزين كعكة مسيرته الكروية، معبّراً عن سعادته بمشاركة هذا الإنجاز مع شقيقه جونينيو باكونا داخل الملعب، ومع عائلته التي نشأت على حب اللعبة، ليكون المونديال بمثابة الرد المثالي على كل مَن شكّك في قدرات هذا المنتخب الطموح.