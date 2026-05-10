3 معسكرات لـ «الأبيض» استعداداً لكأس آسيا

معتز الشامي (أبوظبي)

اكتملت ملامح كأس آسيا السعودية 2027 بعد أن أسفرت القرعة النهائية التي أقيمت السبت عن ست مجموعات قوية ومثيرة، وبدأت المنتخبات التحضير للبطولة القارية التي تقام خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، فيتنام، والفائز من لقاء لبنان واليمن بالتصفيات النهائية التي تقام 4 يونيو المقبل. ويستهل "الأبيض" مشواره بمواجهة فيتنام يوم 11 يناير من العام المقبل على استاد الملك عبد الله الفيصل بجدة، ويواجه الفائز من لقاء اليمن أو لبنان يوم 15 يناير على استاد المملكة أرينا بالرياض، فيما سيكون اللقاء الثالث أمام كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه على ملعب جامعة الملك سعود.على جانب أخر رفع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الروماني كوزمين برنامج للتحضير للبطولة ومدة التجمعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن لا تقل عن أسبوعين يخوض خلالها المنتخب تجربة ودية على الأقل، بالاضافة للتجمعات الأخرى، حيث يتوقع أن يطلب الجهاز الفني 3 معسكرات للتحضير أولها في أوروبا بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس المقبل ، بينما يدخل المنتخب معسكراً قبل انطلاق بطولة خليجي 27 في الرياض أواخر سبتمبر المقبل.

من جهته علق لروماني كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، على قرعة كأس آسيا 2027 قائلا:" البطولة تجمع أفضل المنتخبات في آسيا، ومن الصعب القول إن هناك مجموعة سهلة أو صعبة، فجميع المجموعات ستكون قوية لأن المنتخبات ستأتي مستعدة بشكل جيد، وأضاف: كأس آسيا تحد يتطلب الكثير من التضحيات والعمل من جميع اللاعبين، وعلى الفريق أن يتحكم في مشاعره وقوته الذهنية لتحقيق حلمنا الذي يبدأ من اليوم"

وتابع:" في هذا النوع من البطولات يجب أن تتجاوز حدودك إذا أردت الذهاب بعيداً، مشيراً إلى أن منتخب كوريا الجنوبية يمتلك التاريخ، ومنتخب فيتنام دائماً يصتع المفاجآت، وسنرى من سيكون المنتخب الرابع بالمجموعة.

من جانبه أكد إسماعيل راشد مدير المنتخب الوطني، أن الثقة كبيرة في اللاعبين، ووفي قدرتهم على إسعاد جماهير الكرة الإماراتية، منوهاً إلى أن كل لاعب سيقدم أضعاف ما لديه لتحقيق حلم الشارع الرياضي الإماراتي في المنافسة بقوة والوصول لأبعد نقطة والمنافسة على اللقب.

وتابعك" كأس آسيا بطولة صعبة دائما، وكل الفرق تستعد لها بقوة، لكن هذا لا يثنينا عن هدفنا من حلال التحضير القوي، مشيراً إلى أن الرغبة حقيقية في عودة المنتخب بقوة للدخول في صلب المنافسة على اللقب. وأعلن راشد أن التحضير لهذا الحدث القاري الكبير بدأ من اليوم، وأن الجميع مستعد نفسياً وذهنيا من الآن لخوض غمار هذا التحدي الصعب.