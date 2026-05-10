«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية

الشارقة (وام)

أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، في دولة قطر، خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو الحالي.

وأكد، في بيان له، أن قائمة منتخبنا الوطني ستضم 15 لاعباً ولاعبة هم: عبدالله عبيد الكتبي، وخليفة مصبح الكعبي، وسعيد محمد الظهوري، وعمر عبدالعزيز آل علي «القوس المحدب رجال»، وحصة العوضي، وفاطمة محمد البلوشي ومريم وسام الصايغ «القوس المحدب سيدات».

وأشار إلى مشاركة محمد صالح بن عمرو، ويوسف الحوسني، وشهاب الساعدي، وسلطان المنهالي «القوس المركب رجال»، وآمنة العوضي، وجمانة النجار، وميثاء النعيمي، وديمة الكعبي «القوس المركب سيدات».

وكشف أن البعثة المشاركة في الدورة تترأسها سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد، وتضم حميد سبت الشامسي نائب الرئيس، وهند إبراهيم الحوسني، مديرة المنتخب، وعبيد أحمد، إدارياً لمنتخب الرجال، وعليا الحجي إداريةً لمنتخب السيدات، وعمر حسن الحمادي، حكماً.

وقالت هنادي خليفة الكابوري، إن منتخبنا الوطني يتطلع إلى المنافسة على تحقيق أفضل النتائج في الألعاب الخليجية، بعد موسم مميز من البطولات المحلية.