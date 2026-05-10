الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موقف البطائح يتأزم بـ «المحترفين» بعد التعادل مع الشارقة

موقف البطائح يتأزم بـ «المحترفين» بعد التعادل مع الشارقة
10 مايو 2026 21:32

 
علي معالي (الشارقة)
تأزم موقف البطائح بدوري أدنوك للمحترفين بالتعادل 0-0 مع الشارقة في مباراة الجولة 25 التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 20 نقطة، في المركز قبل الأخير وهو نفس رصيد دبا، وتأكد في نفس الوقت بقاء الشارقة بالمحترفين بعد الوصول إلى النقطة 26، وأصبح موقف البطائح صعباً للغاية وينتظر للجولة الأخيرة لحسم البقاء بالمحترفين من عدمه عندما يلتقي شباب الأهلي.
سيطر الشارقة على 53% من مجريات الشوط الأول مقابل 47% للبطائح، ورغم هذه السيطرة سدد «الراقي» عدداً أكبر من الكرات على مرمى الملك، بواقع 5 مقابل 2، في شوط جاء ضعيفاً من الجانبين، رغم أهميته.
وفي الشوط الثاني هاجم كل فريق، وكانت فرص الشارقة هي الأخطر من عثمان كمارا وماجد حسن، وحارب عبدالله، والأخير أهدر فرصة قريبة للتهديف في الدقيقة 68، وحاول كل مدرب تنشيط صفوفه من خلال عدة تغييرات خاصة في النواحي الهجومية، لكن دون جدوى.

أخبار ذات صلة
بني ياس و«الفرسان».. تعادل هادئ في دوري المحترفين
العين يواصل تحطيم الأرقام القياسية بـ «خماسية الظفرة»
البطائح
دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
فريق الشارقة
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغذية صحية؟
الذكاء الاصطناعي
كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغذية صحية؟
اليوم 23:19
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:05
شعار وزارة الخارجية البحرينية
علوم الدار
البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات
اليوم 22:47
منتخب الناشئين
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام اليمن ويعقد حساباته في كأس آسيا
اليوم 22:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©