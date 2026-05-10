موقف البطائح يتأزم بـ «المحترفين» بعد التعادل مع الشارقة



علي معالي (الشارقة)

تأزم موقف البطائح بدوري أدنوك للمحترفين بالتعادل 0-0 مع الشارقة في مباراة الجولة 25 التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 20 نقطة، في المركز قبل الأخير وهو نفس رصيد دبا، وتأكد في نفس الوقت بقاء الشارقة بالمحترفين بعد الوصول إلى النقطة 26، وأصبح موقف البطائح صعباً للغاية وينتظر للجولة الأخيرة لحسم البقاء بالمحترفين من عدمه عندما يلتقي شباب الأهلي.

سيطر الشارقة على 53% من مجريات الشوط الأول مقابل 47% للبطائح، ورغم هذه السيطرة سدد «الراقي» عدداً أكبر من الكرات على مرمى الملك، بواقع 5 مقابل 2، في شوط جاء ضعيفاً من الجانبين، رغم أهميته.

وفي الشوط الثاني هاجم كل فريق، وكانت فرص الشارقة هي الأخطر من عثمان كمارا وماجد حسن، وحارب عبدالله، والأخير أهدر فرصة قريبة للتهديف في الدقيقة 68، وحاول كل مدرب تنشيط صفوفه من خلال عدة تغييرات خاصة في النواحي الهجومية، لكن دون جدوى.