ذهبية للحمرية في بطولة تونس للتجديف الأولمبي كلاسيك



الشارقة (وام)

حقق فريق الحمرية للتجديف الحديث ميدالية ذهبية في بطولة تونس للتجديف الأولمبي كلاسيك، التي أقيمت على بحيرة تونس، من 5 إلى 10 مايو الجاري بمشاركة 9 أندية، وجاءت ذهبية الحمرية عبر الثنائي حمد عبد الله الحوسني وسالم المنصوري ضمن منافسات فئة الزوجي المزدوج تحت 19 سنة.

وهنأ سالم الخيال عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين الحوسني والمنصوري ومدرب الفريق الكابتن سيد علي واضح بمناسبة التتويج بالميدالية الذهبية مؤكداً أنه تتويج يعكس المستوى المتطور الذي بلغه فريق التجديف الحديث.