دبا يخسر بثنائية أمام عجمان في دوري المحترفين



فيصل النقبي (دبا)



خسر دبا 3 نقاط أمام عجمان 2-0 على استاد دبا مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، وأضاع النواخذة فرصة ذهبية للبقاء في الدوري بخسارته، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 20 في المركز 12 لتكون الجولة الأخيرة حاسمة لصراع البقاء فيما حافظ عجمان على المركز السابع بثلاث نقاط جديدة حيث بلغ النقطة31.

وشهد الشوط الأول حالة طرد لمدافع دبا خالد عبدالله في الدقيقة 37 ليلعب فريقه ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، وتقدم عجمان بهدفه الأول عن طريق جيلهيرم بيرو في الدقيقة 55 من زمن المباراة فيما سجل المدافع حبيب يوسف في مرماه الهدف الثاني لعجمان في الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضائع للمباراة.