العين يواصل تحطيم الأرقام القياسية بـ «خماسية الظفرة»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق فريق العين فوزاً كبيراً على ضيفه الظفرة بخمسة أهداف نظيفة على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وواصل «الزعيم» نتائجه المبهرة في موسم تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح أول فريق يصل إلى 25 مباراة في موسم واحد بلا هزيمة، وبات على بعد مباراة واحدة من تسجيل رقم ذهبي غير مسبوق مجدداً بالفوز باللقب بدون هزيمة.

سجل أهداف العين المتوج باللقب كل من، الحسين رحيمي، عبد الكريم تراوري وسفيان رحيمي «هدفين» ولابا كودجو في الدقائق 15 و17 و32 و36 و73 على الترتيب، ليرفع «الزعيم» رصيده للنقطة 65 ويعزز صدارته للترتيب، فيما بقى رصيد الظفرة عند النقطة 19 في المركز الأخير.

واستحوذ العين بشكل كامل على مجريات الأمور بالشوط الأول، وتمكن الحسين رحيمي من خطف المقدمة لأبطال دورينا من رأسية رائعة بالدقيقة 15، ثم عزز عبدالكريم تراوري التقدم لأصحاب الأرض برأسية أخرى في الدقيقة 17، ثم سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث من تسديدة قوية على يسار حارس الظفرة بالدقيقة 32، ثم يحرز الهدف الثاني له والرابع للعين من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

واستمر العين في ضغطه الهجومي في الشوط الثاني أمام الظفرة، حتى حصل على ركلة جزاء سجل منها لابا كودجو الهدف الخامس للزعيم أمام الضيوف في الدقيقة 73 من عمر أحداث الشوط الثاني.