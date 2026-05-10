بني ياس و«الفرسان».. تعادل هادئ في دوري المحترفين



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل بني ياس وشباب الأهلي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع السماوي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما وصل الفرسان إلى النقطة 57 في وصافة ترتيب المسابقة.

سجل ثنائية شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري في الدقيقتين (10 و39)، فيما سجل لبني ياس ليونيل فيردي (34) وفواز عوانة (64).

جاءت قوية ومثيرة في ظل خوض اللقاء بلا ضغوط، بعدما ضمن شباب الأهلي وصافة الدوري، وأمّن بني ياس بقاءه في عالم المحترفين بوصوله إلى النقطة 26 في الجولة الماضية.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً 2-1 عن طريق نجمه الواعد محمد جمعة المنصوري الذي افتتح التسجيل بعد عرضية من يوري سيزار، بينما أدرك ليونيل فيردي التعادل لبني ياس في الدقيقة 34، قبل أن يعيد المنصوري التقدم مجدداً للفرسان في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني، عاد السماوي عن طريق فواز عوانة الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين.