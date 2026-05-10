«أبيض الناشئين» يخسر أمام اليمن ويعقد حساباته في كأس آسيا

منتخب الناشئين
10 مايو 2026 22:35

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره منتخب اليمن 2-3، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026.
وأنهى «أبيض الناشئين» الشوط الأول متقدماً بهدف حسين يوسف في الدقيقة 25، قبل أن يعود المنتخب اليمني في الشوط الثاني بهدفين متتاليين، سجلهما علي المهدي برأسية في الدقيقة 49، وسيلان بشير من ركلة جزاء في الدقيقة 53.
وعاد «الأبيض» إلى أجواء المباراة عبر هدف التعادل الذي أحرزه عبدالله المري في الدقيقة 62، قبل أن تستقبل شباكه هدفاً قاتلاً في الدقيقة 85 بواسطة محمد صادق، ليمنح اليمن فوزاً ثميناً.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها قلب منتخب جمهورية كوريا تأخره أمام فيتنام إلى فوز كبير بنتيجة 4-1.
وتقدمت فيتنام عبر هدف لا ساي باك في الدقيقة 32، قبل أن ترد كوريا برباعية متأخرة حملت توقيع آن سون هيون (84)، ونام إيان (86)، وآهن جووان (88)، وكيم جيوو (90+4).
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز فيتنام على اليمن 1-0، وتعادل الإمارات مع جمهورية كوريا 1-1.
وانفرد منتخب جمهورية كوريا بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من اليمن وفيتنام، فيما بقي رصيد «أبيض الناشئين» عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث تلتقي جمهورية كوريا مع اليمن، فيما يواجه منتخبنا نظيره الفيتنامي.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، كما تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

