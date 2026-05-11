المواجهات المباشرة ترسم «طريق المحترفين» في الدرجة الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تبدو أندية يونايتد المتصدر برصيد 56 نقطة، وحتا الوصيف، والعروبة الثالث برصيد 50 نقطة لكل منهما، الأقرب لحسم بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل 2026-2027، من بين ستة أندية ما زالت تملك حظوظاً حسابية في المنافسة قبل ثلاث جولات فقط على ختام دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويشمل سباق الصعود، إلى جانب ثلاثي المقدمة، فرق الذيد الرابع برصيد 48 نقطة، ودبا الحصن والعربي في المركزين الخامس والسادس على التوالي برصيد 47 نقطة لكل فريق.

وترسم المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة ملامح الإثارة في الجولات الثلاث المتبقية، حيث تبرز في الجولة 28، المقررة مساء الجمعة المقبل، مواجهة العروبة الثالث أمام ضيفه يونايتد المتصدر، فيما يحلّ حتا الوصيف ضيفاً على الذيد الرابع، ويلعب دبا الحصن الخامس خارج ملعبه أمام الحمرية، بينما يغيب العربي عن الجولة بداعي الراحة.

وتُقام الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت موحّد أيام 15 و23 و29 مايو الجاري، في ظل ترقُّب واسع لمعرفة هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري المحترفين.

ويتبقى ليونايتد، الذي يحتاج إلى 4 نقاط لحسم تأهّله التاريخي لدوري المحترفين، ثلاث مباريات أمام العروبة، والاتفاق، والحمرية، فيما يخوض حتا مواجهاته المتبقية أمام الذيد، وسيتي، ومجد.

في المقابل، يلتقي العروبة مع يونايتد، وجلف يونايتد، ومصفوت، بينما يخوض الذيد اختبارات قوية أمام حتا، ودبا الحصن، والإمارات.

أما دبا الحصن، فيواجه الحمرية، والذيد، وسيتي، في حين يخوض العربي مباراتين فقط أمام جلف يونايتد ومصفوت، بعد غيابه عن الجولة المقبلة بداعي الراحة.

وبعيداً عن سباق الصعود، تمتدّ الإثارة إلى صراع الهبوط، الذي يشمل بدوره ستة أندية مهدّدة، تبدأ من مجد متذيل الترتيب برصيد 18 نقطة، ومصفوت صاحب المركز الرابع عشر بالرصيد ذاته، مروراً بالاتفاق والجزيرة الحمراء برصيد 20 نقطة، وصولاً إلى سيتي الحادي عشر بـ22 نقطة، وجلف يونايتد العاشر بـ25 نقطة.

ترتيب فرق الصدارة والمباريات المتبقية

1- يونايتد – 56 نقطة

العروبة × يونايتد

يونايتد × الاتفاق

الحمرية × يونايتد

2- حتا – 50 نقطة

الذيد × حتا

حتا × سيتي

مجد × حتا

3- العروبة – 50 نقطة

العروبة × يونايتد

جلف يونايتد × العروبة

العروبة × مصفوت