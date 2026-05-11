هالاند يوسّع الفارق مع تياجو في سباق الحذاء الذهبي بالبريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب إيرلينج هالاند من حصد جائزة الحذاء الذهبي الثالثة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تفوّقه على إيجور تياجو، في منافسة حامية بين هدّافي الدوري، ومع تبقِّي 3 مباريات، يتقدم هالاند بفارق 4 أهداف عن تياجو، بعد أن سجّل النرويجي هدفه السادس والعشرين هذا الموسم، في فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وكانت المواجهة الحاسمة لتياجو وهالاند عندما سافر فريق برينتفورد إلى ملعب الاتحاد لخوض مباراة مصيرية، ذات تداعيات على سباق اللقب، والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وجائزة الحذاء الذهبي.

وكان هالاند ومانشستر سيتي أقوى من خصومهما، بينما لم يقدم تياجو أداء جيداً، وعانى من أجل خلق أكثر من فرصة واحدة، ليحقق السيتي فوزاً هاماً في سعيه لملاحقة أرسنال متصدر الدوري.

ويتبقّى لهالاند ومان سيتي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة عندما يواجه فريق بيب جوارديولا كلاً من، كريستال بالاس وبورنموث وأستون فيلا، أما بالنسبة لتياجو، فسيواجه هو وزملاؤه كريستال بالاس على أرضهم قبل مواجهة صعبة مع ليفربول في اليوم الأخير من الموسم على ملعب أنفيلد.

ويبدو أن تياجو بعيد عن التتويج بلقب الحذاء الذهبي في البريميرليج، لكن ذلك لا يُثني عزيمته بعد موسم استثنائي مع برينتفورد. يتنافس اللاعب البرازيلي الدولي على تمثيل المنتخب في كأس العالم 2026، ومنافسته لهالاند تُظهر مدى التطور الذي حققه.

وقبل 4 سنوات، كان إيجور تياجو يلعب في بلغاريا مع الفريق الثاني لنادي لودوجوريتس. لم يكن معروفاً آنذاك، وكان عمره آنذاك 20 عاماً، وقيمته السوقية آنذاك 450 ألف يورو فقط. أما الآن، فقد بلغت قيمته 50 مليون يورو، وكل مشجّع في الدوري الإنجليزي الممتاز يدرك تماماً مهارة مهاجم برينتفورد التهديفية.

وبشكل لافت، سجّل تياجو 8 من أهدافه الـ 22 من ركلات جزاء، بينما أحرز هالاند 23 هدفاً من غير ركلات الجزاء هذا الموسم. وساهمت جهود تياجو في قيادة هجوم برينتفورد في صعوده المفاجئ نحو التأهل لأوروبا.

ولم يكن اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، معروفاً كثيراً عندما تم التنبؤ بأفضل الهدافين في بداية الموسم في أغسطس، حيث فشل في التسجيل في أيٍّ من مبارياته الثماني الأولى بعد انتقاله بمبلغ كبير من كلوب بروج في عام 2024.

وبالطبع، لعبت إصابة خطيرة في الركبة دوراً في إعاقة تأقلمه مع الحياة في غرب لندن. لكنه الآن تعافى تماماً منها واستقر في العاصمة، ويجني برينتفورد ثمار جهوده. فهو يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجّلها لاعب برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم واحد (22 هدفاً) حتى الآن.

ويتوقع الكثيرون فوز هالاند بالجائزة في نهاية الموسم بعد تفوّقه بأربعة أهداف. سيظل النرويجي يراقب عن كثب منافسه، وهو أمر غير معتاد عليه، حيث يبقى فوزه بجائزة الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين احتمالاً وارداً. يتمتع تياجو بثقة عالية وقدرته على قلب التوقعات، ما يجعل فوزه بالجائزة أمراً غير محسوم، لكن تسجيله ثلاثية في مباراته القادمة هو وحده الكفيل بإعادته إلى المنافسة.