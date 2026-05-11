ميسي يحقق رقماً قياسياً جديداً في الدوري الأميركي



معتز الشامي (أبوظبي)

حقّق ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في الدوري الأميركي لكرة القدم، عندما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في الموسم العادي للدوري، كما سجّل هدفاً وصنع هدفين في فوز إنتر ميامي 4-2 خارج أرضه على تورنتو إف سي، ما رفع رصيده إلى 59 هدفاً و41 تمريرة حاسمة في مباريات الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم.

وحقق صاحب الرقم القياسي السابق 100 مساهمة تهديفية في 95 مباراة، أما ميسي فقد وصل إلى هذا الإنجاز في 64 مباراة فقط.

وبحسب موقع MLS Soccer، فإن اللاعبين الخمسة الذين وصلوا إلى 100 مساهمة تهديفية في الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم في أقل عدد من المباريات هم، ليونيل ميسي: 64 مباراة، سيباستيان جيوفينكو: 95 مباراة، روبي كين: 96 مباراة، كارلوس فيلا: 98 مباراة، جوزيف مارتينيز: 105 مباريات

وكان جيوفينكو أسرع لاعب يصل إلى مئة مساهمة تهديفية، فبعد انضمامه إلى نادي تورنتو إف سي، قادماً من يوفنتوس عام 2015، حقق هذا الإنجاز في 95 مباراة، وبذلك، تفوّق على روبي كين، مهاجم توتنهام السابق ولاعب لوس أنجلوس جالاكسي، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم القياسي، قبل أن يتفوق عليه ميسي، بينما اللاعب الوحيد الآخر الذي حقق هذا الإنجاز في أقل من 100 مباراة هو كارلوس فيلا، مهاجم أرسنال السابق، الذي أنهى مسيرته الكروية في نادي لوس أنجلوس إف سي.

وفي برشلونة استغرق ميسي 123 مباراة للوصول للوصول إلى 100 مساهمة تهديفية، وبالتالي قد لا يكون وصول ميسي إلى 100 مساهمة تهديفية في الدوري الأميركي في نصف هذا العدد من المباريات إنجازه الأكثر إثارة للدهشة، ولكنه يظهر مدى تفوّقه على منافسيه.