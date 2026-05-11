الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
فرهاد مجيدي: لست مسؤولاً عن رحيل أفضل حلول البطائح الهجومية

11 مايو 2026 12:00

 
علي معالي (أبوظبي)
كشف فرهاد مجيدي، مدرب فريق البطائح لكرة القدم، عن الأسباب التي جعلت الفريق يصل إلى هذه المرحلة قبل إسدال الستار على دوري أدنوك للمحترفين بجولة واحدة، وذلك عقب حصوله على نقطة من التعادل أمام الشارقة 0-0 في الجولة الـ 25.
قال فرهاد: «قدّمنا مباراة جيدة أمام الشارقة، وأتيحت لنا فرص للتهديف، لكننا لم نُحسن استغلالها، ونعاني منذ بداية الموسم من مشكلة تتمثل في إهدار العديد من الفرص، وهو ما أثّر علينا في مباريات كثيرة، وأن الفريق تأثر أيضاً برحيل المهاجم الكاميروني أناتولي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ترك غيابه فراغاً واضحاً في الخط الأمامي، رحيل أناتولي ضاعف من هذه الأزمة، ولم نستطع تعويض رحيله بمهاجم يستطيع استغلال الفرص بالشكل المطلوب».
واستغرب مجيدي من قرار رحيل المهاجم أناتولي، موضحاً أن القرار لم يكن فنياً من جانبه، وقال: «كان لدينا مهاجم واحد فقط، وليس منطقياً الاستغناء عنه، هذا كان قرار النادي، ولا أعرف الأسباب، أضف إلى ذلك أن المدافع رافائيل يُعد من أفضل المدافعين في فريقي، تمت الموافقة على السماح له باللعب للشارقة في الانتقالات الشتوية، وحتى الآن لا أفهم ما حدث».
واختتم فرهاد مجيدي قائلاً: «أنا مضطر لجلب لاعبين من الرديف لملء الفراغ، نتيجة هذه القرارات، وإن غياب لاعبي شباب الأهلي المتواجدين بفريقي، عن المباراة المقبلة سيتم التحدث بشأنه مع إدارة النادي من أجل حل هذه الإشكالية».

