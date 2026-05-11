الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب منتخب أستراليا يشعل سباق حراسة المرمى قبل المونديال

11 مايو 2026 11:00


سيدني (د ب أ)
أعلن توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي، اليوم الاثنين، انضمام 10 لاعبين جُدد إلى المعسكر التدريبي المقام في ولاية فلوريدا الأميركية، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة عودة الحارس جو جاوتشي المعار من أستون فيلا الإنجليزي إلى بورت فيل، ليدخل في منافسة مباشرة مع حارس مرمى فريق ملبورن سيتي باتريك بيتش على حجز مقعد في القائمة النهائية.
وتراجع جاوتشي في ترتيب الحراس خلف القائد مات ريان وبول إيزو، لكن تألّقه الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي أعاده إلى حسابات المدرب بوبوفيتش.
وشملت الإضافات الجديدة لمنتخب أستراليا، زميل باتريك بيتش في فريق ميلبورن سيتي اللاعب عزيز بيهيش، بالإضافة إلى الثنائي الشاب محمد توري ونستوري إيراندكوندا، كما منح بوبوفيتش الفرصة الأولى لكل من دانييل بيني لاعب كوينز بارك رينجرز، ورافاييل بورجيس رودريجيز المعار إلى ويجان أثليتيك الإنجليزي، بينما تم استبعاد ماركوس يونس من القائمة.
وينضم هؤلاء اللاعبون إلى مجموعة أعلن عنها بوبوفيتش سابقاً، تضم هاري سوتار وماتيو ليكي الموجودين بالفعل في فلوريدا.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأسترالي مباراة ودية ضد منتخب المكسيك في مدينة لوس أنجلوس في 31 مايو، وهي المواجهة التي ستكون الاختبار الأخير قبل إعلان القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً في الأول من يونيو.
وبعد المباراة، سينتقل الفريق الأسترالي إلى قاعدته التدريبية في منطقة خليج سان فرانسيسكو لبدء مشوار المونديال.

"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
معروف يحصد برونزية الجودو في بطولة أستانا
مفتي بولندا: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه
المواجهات المباشرة ترسم «طريق المحترفين» في الدرجة الأولى
