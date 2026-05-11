الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
معروف يحصد برونزية الجودو في بطولة أستانا

أبوظبي (الاتحاد)

أضاف لاعب منتخبنا الوطني للجودو عمر معروف «فوق وزن 100 كجم»، الميدالية الثانية لرصيد منتخبنا في ختام منافسات الوزن الثقيل في بطولة أستانا «جراند سلام» الكبرى للجودو، التي اختُتمت أمس بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 36 دولة، وحلّ منتخبنا في المركز الأول عربياً وحصل على المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028.
جاء تتويج لاعبنا البرونزي «العائد من الإصابة» بالميدالية البرونزية بعد مشوار شاقٍّ في تصفيات تلك المجموعة والوزن، بعد أن تخطّى صاحب الأرض والجمهور بطل كازاخستان كريك جالمجان، ثم بطل فرنسا والقاطرة البشرية الفرنسي تيمان ديابي، وكانت أبرز نزالاته أمام بطل العالم الحائز على ذهبية ولقب أفضل لاعب في أوروبا وذهبية باريس، والذي قاتل بشراسة ليحصل على الذهبية.
من جهة ثانية، أعلن مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، المشاركة في بطولة كأس طشقند للناشئين للجودو التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند في يومي 28 و29 مايو الحالي، في إطار اهتمامه بقطاع المراحل العمرية، وضمّت قائمة المشاركة 5 لاعبين وهم: مسعود المسماري (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم)، حميد المازمي (تحت 73 كجم) ويوسف العواد (تحت 81 كجم).

