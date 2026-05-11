مدرب الشارقة: عشت أسوأ موسم في مشواري التدريبي



علي معالي (أبوظبي)

اعترف البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب فريق الشارقة لكرة القدم، بأن الموسم الحالي يُعد من أصعب وأسوأ المواسم في مسيرته التدريبية بسبب النتائج التي لم تعكس مستوى الفريق وما قدّمه اللاعبون طوال الموسم، وقال: «هذا أسوأ موسم في مشواري التدريبي، لأننا في العديد من المباريات قدّمنا مستويات جيدة، لكننا لم ننجح في الحفاظ على النتائج أو ترجمة الفرص بالشكل المطلوب».

وأضاف: «سعينا للفوز أمام البطائح من أجل تحسين مركزنا في جدول الترتيب، لكننا حصلنا على نتيجة لم نستثمر خلالها الفرص السانحة، رغم أن الفريق قدّم مباراة جيدة وظهر بصورة أفضل في فترات عديدة».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن سوء الحظ لعب دوراً كبيراً في نتائج الفريق هذا الموسم، إلى جانب بعض التفاصيل الفنية التي كلّفت الفريق العديد من النقاط، وقال: «كانت هناك أسباب كثيرة وراء فقدان النقاط وعدم الحفاظ على النتائج هذا الموسم، ومنها سوء الحظ، لكنني أشكر اللاعبين على ما قدّموه من التزام وروح قتالية».

وأضاف: «لدينا مباراة مهمة مقبلة في ختام الدوري، وسنلعب من أجل الفوز والارتقاء في الترتيب، وهناك العديد من الدروس التي خرجنا بها هذا الموسم، وسأستفيد منها كثيراً في المستقبل».