الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
بريملال بطل «كتالونيا» في «السباق إلى دبي» برقم قياسي تاريخي

11 مايو 2026 12:45


دبي (الاتحاد)
دخل اللاعب الشاب يوراف بريملال التاريخ، بعدما نجح في تحقيق أكبر فارق في عدد الضربات للاعب فائز في أول بطولة في مسيرته في جولة دي بي ورلد، والتي تقام في إطار منافسات «السباق إلى دبي»، وذلك بفوزه في بطولة إستريا دام كتالونيا، التي اختتمت أمس الأحد في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك مع احتدام المنافسة بين نجوم العالم لحجز مقاعد التأهل إلى النهائيات المقرر إقامتها في دولة الإمارات بأبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.
ونجح بريملال، ذو الـ 22 عاماً، في إنهاء المنافسات برصيد مذهل بلغ 28 ضربة تحت المعدّل، متقدماً بفارق مذهل بلغ 14 ضربة عن مواطنه شون نوريس الذي حلّ ثانياً برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ويحطّم بريملال الرقم القياسي التاريخي الذي كان مسجّلاً باسم الأسطورة الأميركي تايجر وودز، الذي حقق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه، وتحديداً عندما فاز بلقب بطولة الماسترز في عام 1997.
ورفع بريملال كأس البطولة، في يوم رياضي عالمي في مدينة برشلونة التي احتضنت بعد ذلك مساءً لقاء «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونجح بريملال في تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في ملعب نادي إل برات للجولف في برشلونة، عندما حقق 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، وعاد ليكرّر ذات النتيجة في الجولة الرابعة أيضاً، في أداء مذهل للغاية للاعب الذي يشارك في البطولة التاسعة فقط في مسيرته في جولة دي بي ورلد.
وكسب بريملال، بفضل هذا الفوز، 585 نقطة، ليتقدم 131 خطوة دفعة واحدة، ويحتل المركز 26 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، وذلك بإجمالي 650 نقطة.
وقال بريملال: «لا أجد الكلمات. لقد عملتُ بجدٍّ للوصول إلى هذه المكانة، ومن دواعي سروري أن أرى ثمرة جهودي أخيراً. لقد كانت الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية مليئة بالتحديات، سعياً لبناء نفسي والوصول إلى هذه المكانة المرموقة. إنه حلمٌ أصبح حقيقة». 
وتُعد هذه البطولة في كتالونيا، الأولى ضمن «السلسلة الأوروبية» هذا الموسم، والمحطة رقم 18 بالمجمل في بطولات هذا الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم، تحت مسمى «السباق إلى دبي»، بإقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.
وتُقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

