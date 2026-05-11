«دبي لكرة السلة» يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي



سوبوتيتسا (وام)



تأهل فريق دبي لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي ABA، بعد فوزه على مضيفه سبارتاك أوفيس شوز الصربي بنتيجة 88- 84، في المباراة الثانية من الدور ربع النهائي التي تم تنظيمها أمس في مدينة سوبوتيتسا، ليحسم السلسلة بنتيجة 2-0، بعد فوزه في المباراة الأولى 102- 74 الأسبوع الماضي.

وكرّر فريق دبي لكرة السلة إنجازه للموسم الثاني على التوالي ببلوغ الدور نصف النهائي، بعد مواجهة قوية أمام أصحاب الأرض الذين قدموا أداءً مميزاً بدعم جماهيري كبير، في مباراة ظلّت متقاربة حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح الفريق في حسم اللقاء خلال الدقائق الأربع الأخيرة، بعدما كان متقدماً بفارق نقطتين فقط بنتيجة 75- 73، قبل أن يسجل سلسلة من النقاط رفعت الفارق إلى 80-73، ليحافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية.

وينتظر فريق دبي لكرة السلة التعرف على منافسه في الدور نصف النهائي، والذي سيكون الفائز من مواجهة بودوتشنوست فولي ويو-بي تي كلوج نابوكا.