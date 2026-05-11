«كلاسيكو القرن الـ21».. برشلونة يتفوّق في 12 موسماً



عمرو عبيد (القاهرة)

واصل برشلونة فرض تفوّقه على ريال مدريد، خلال مباريات «الكلاسيكو»، للموسم الثاني على التوالي، إذ حقق «بارسا فليك» انتصارين على «غريمه»، بدأها بنهائي كأس السوبر الإسباني، خلال تتويجه باللقب، ثم أنهاها باحتفالية حصد «الليجا» في الجولة الـ 35، بينما اكتفى «الملكي» بفوز وحيد في الدور الأول من الدوري الإسباني، ليتفوّق عليه «البلوجرانا» هذا الموسم، خلال 3 مباريات «كلاسيكو» بمختلف البطولات، بنتيجة 2-1.

وبذلك، يرفع برشلونة رصيده من السيطرة على مواسم «الكلاسيكو» إلى 12 نُسخة، نجح خلال كل موسم منها في حصد العدد الأكبر من الانتصارات أمام ريال مدريد، بل إنه أحياناً احتكر الفوز فيها كلها، بينما لا يزال حصاد «الملكي» مُتوقّفاً عند 9 مواسم، كان خلالها صاحب الكلمة العليا بمواجهات «الكلاسيكو» في موسم واحد، وكان ذلك قبل ظهور هانسي فليك مُدرباً لبرشلونة.

ومنذ موسم 2000-2001، تبادل «العملاقان» التفوّق في حصاد «الكلاسيكو» خلال 21 موسماً، كان لبرشلونة الغلبة في 12 مقابل 9 لريال مدريد، بينما خرجا «مُتكافئين» في 5 نُسخ أخرى، شهدت 4 منها فوز كل منهما بنفس عدد انتصارات الآخر، بينما انتهى موسم واحد فقط بتعادلهما في كلتا مباراتيه، وكان ذلك في نُسخة 2002-2003، عندما تعادلا في مواجهتي «الليجا»، بنتيجتي 0-0 و1-1، في واحد من أضعف مواسم «الكلاسيكو» تهديفياً خلال القرن الحالي.

وخلال مباراتين فقط لـ«الكلاسيكو» في 4 مواسم، فاز كل منهما في مباراة وخسر الأخرى، وحدث ذلك بندية كبيرة على جميع الأصعدة في موسم 2003-2004، إذ انتصر «الريال» في «الكامب نو» بنتيجة 2-1 ذهاباً، قبل أن يرد «البارسا» له الديْن إياباً في «البيرنابيو» بنفس النتيجة، ثم فاز برشلونة أولاً في موسم 2004-2005 بنتيجة 3-0، بينما انتصر ريال مدريد لاحقاً بـ«4-2»، كما تبادلا هذين الانتصارين أيضاً في موسمي 2014-2015 و2015-2016.

أما على صعيد مواسم تفوّق برشلونة، مثلما حدث في النُسخة الحالية، فكانت 2024-2025 الأفضل على الإطلاق في القرن الـ21، إذ سحق «بارسا فليك» مُنافسه التاريخي في كل المباريات الـ 4، التي جمعتهما بمُختلف البطولات، وبالعدد الأكبر من الأهداف في تاريخ «الكلاسيكو» منذ عام 2001، وحصد الفريق الكتالوني نسبة انتصارات 100%، مُسجّلاً 16 هدفاً، مقابل 7 فقط للريال، الذي لا يزال يذكر إنجازه الأفضل في موسم 2023-2024، عندما أذاق غريمه مرارة الهزيمة في 3 مباريات، بنسبة نجاح 100% أيضاً، وسجّل خلالها 9 أهداف، مقابل 4 لبرشلونة.

والطريف أنهما تساويا في إنهاء 3 مواسم، بالانتصار في جميع مباريات «الكلاسيكو»، حيث حقق برشلونة ذلك سابقاً في نُسختين مُتتاليتين، 2008-2009 و2009-2010، بانتصاريه ذهاباً وإياباً في «الليجا»، وتفوّق تهديفي واضح في الثانية بـ8 أهداف مقابل 2 بفضل «سُداسية 2009» الشهيرة، ثم 3 أهداف من دون رد في مواجهتي الموسم التالي، بينما حصد ريال مدريد فوزين في مباراتي موسم 2007-2008، مُسجّلاً 5 أهداف خلالهما مقابل هدف وحيد لغريمه، ثم عاد ليُكرر الأمر في 2020-2021، بمجموع «5-2» خلال مباراتي «الليجا».

وخلال موسمي 2011-2012 و2012-2013، اللذين شهدا أكبر عدد من مباريات «الكلاسيكو»، بسبب نظام بطولتي كأس الملك والسوبر المحليين، تبادل «العملاقان» التفوّق بنفس الإحصاءات، حيث فاز برشلونة أولاً بـ3 مباريات مقابل انتصار واحد للريال، وتعادلين، وسجّل «البارسا» 13 هدفاً مقابل 10 في مرماه، ثم عاد «الملكي» ليحصد الفوز 3 مرات في الموسم التالي، مقابل تعادلين وانتصار وحيد لبرشلونة، الذي سجّل 9 أهداف واهتزت شباكه هذه المرة بـ12 هدفاً.

ويُذكر أن «تسيُّد البارسا» لمواجهات «الكلاسيكو»، في آخر موسمين مُتتاليين، يُعيد إلى الأذهان المواسم الـ 4 التاريخية المُتتالية، التي كانت انتصاراته خلالها تُدوّي أمام ريال مدريد، حين حافظ على تفوقه الدائم بين 2008-2009 إلى 2011-2012، بينما سبقه «الملكي» إلى ذلك في نُسختي 2006-2007 و2007-2008، إلا أنه لم ينجح في بلوغ رقم برشلونة الأفضل، عندما عاد إلى فرض تفوّقه خلال 3 مواسم مُتتالية، بين 2019-2020 إلى 2021-2022.