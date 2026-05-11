الخميري بطل «كلاسيك العين» للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة العين للشطرنج الكلاسيكي، التي نظّمها ضمن فعاليات مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وأكاديمية العين للشطرنج.

وشهدت البطولة مواجهات قوية اتّسمت بالتركيز العالي، وما يميز منافسات الشطرنج الكلاسيكي، حيث قدّم المشاركون مستويات فنية مميزة أكدت التطور اللافت في أداء اللاعبين.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أحمد يونس الخميري بالمركز الأول، بعدما جمع 6.5 نقطة من 7 جولات، فيما حلّ زميله محمد سعيد الشامسي في المركز الثاني بنفس الرصيد، وجاء اللاعب الهندي إيفان ماثيو ثالثاً برصيد 5.5 نقطة.

كما نال اللاعب عبدالرحمن الأجاتي جائزة أفضل لاعب من النادي، فيما حصلت اللاعبة شيخة عبدالله المريخي على جائزة أفضل لاعبة.

وفي ختام البطولة، قام هشام علي الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، وسلطان الظاهري، رئيس مجلس شباب النادي، بتكريم الفائزين وتسليم الجوائز والميداليات، في أجواء احتفالية تعكس حرص النادي على تحفيز اللاعبين ودعم المتميزين.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظّمها النادي في إطار مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج، الهادف إلى تعزيز الحراك الرياضي واستقطاب نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، إلى جانب دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات متقدمة.