الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

108 مباريات متتالية دون هزيمة.. «هكذا يتحطم الرقم القياسي العالمي»

11 مايو 2026 13:03

 
علي معالي (أبوظبي)
دخل فريق جوهور دار التعظيم الماليزي لكرة القدم التاريخ من أوسع أبوابه، ليس فقط بالفوز على فريق كلنتان ريال ووريورز بنتيجة 14-1 في ملعب سلطان إبراهيم ضمن الجولة 25 من الدوري المحلي، بل لأنه أكبر انتصار في تاريخ النادي الماليزي، وكذلك معادلة الرقم القياسي العالمي بـ 108 مباريات متتالية دون هزيمة، حيث سبقه لتحقيق هذا الإنجاز فريق إف سي ميموزا من كوت ديفوار، بالقارة الأفريقية في الفترة من 1989 إلى 1994.
ويُعتبر نادي جوهور دار التعظيم أحد أبرز أندية كرة القدم في ماليزيا، ويتخذ من ولاية جوهور مقراً له، ويُعد القوة الأبرز في كرة القدم الماليزية خلال السنوات الأخيرة، بفضل إنجازاته المحلية والقارية المتعددة.
تأسّس النادي بصورته الحديثة عام 2013 بعد إعادة هيكلة نادي جوهور، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب السلطان إبراهيم، أحد أحدث الملاعب في آسيا، الذي افتُتح عام 2020 ويتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، حقق جوهور دار التعظيم هيمنة واضحة على الدوري الماليزي، وتُوج بالعديد من ألقاب الدوري والكؤوس المحلية بشكل متتالٍ.
وأصبح أول نادٍ ماليزي يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2015، في إنجاز تاريخي لكرة القدم الماليزية، ويتميز النادي باعتماده على مشروع احترافي متكامل يشمل الأكاديميات، والبنية التحتية الحديثة، والتعاقد مع لاعبين ومدربين أصحاب خبرات دولية، ما جعله نموذجاً ناجحاً في تطوير كرة القدم بجنوب شرق آسيا.

