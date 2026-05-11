«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل كأس اتحاد الإمارات للمصارعة

أبوظبي (وام)



اختتم اتحاد المصارعة، أمس، منافسات النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 160 لاعباً يمثلون 14 نادياً وأكاديمية، ضمن منافسات فئتي تحت 13 عاماً وتحت 17 عاماً.

وتوّج فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً للكأس، بعد تصدره الترتيب العام بحصوله على أكبر عدد من الميداليات الملونة في البطولة.

حضر البطولة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وحظيت البطولة بمنافسات قوية ومستويات فنية مميزة، عكست التطور المتواصل الذي تشهده رياضة المصارعة في دولة الإمارات، حيث قدّم اللاعبون نزالات اتسمت بالحماس والندية وسط أجواء تنظيمية احترافية، أكدت المكانة المتنامية للبطولة باعتبارها إحدى المحطات المهمة ضمن أجندة الاتحاد، ومنصة فاعلة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين الواعدين.

واستقطبت النسخة الثالثة مشاركة واسعة من مختلف الأندية والأكاديميات، إذ تنافس اللاعبون في فئتي تحت 13 و17 عاماً ضمن نزالات شهدت مستويات متقاربة وأداء فنياً قوياً، أظهر جاهزية اللاعبين وقدرتهم على خوض تحديات تنافسية عالية، بما يعزّز دور البطولة في تطوير مهاراتهم البدنية والذهنية، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام لديهم.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، إن تنظيم النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، يجسّد الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة المصارعة في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الفئات العمرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رياضة المصارعة وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في مختلف المحافل.

وأضاف أن البطولة شهدت مستويات فنية مميزة ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المصارعة في الدولة، ونجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، وتوفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في ختام الموسم الرياضي 2025-2026، وفرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الموسم، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير أجندته وبرامجه بما يدعم الأندية والأكاديميات، ويرسّخ حضور المصارعة الإماراتية على الساحة الرياضية المحلية، ويمهّد لتحقيق حضور أقوى في البطولات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب عمر كمال مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الفريق سعى إليه منذ النسخة الأولى للبطولة، ونجح في حسمه خلال النسخة الحالية بعد الاقتراب منه في النسخة الثانية.

وأضاف أن هذا التميّز هو نتاج عمل استمر على مدار ثلاث سنوات، وسيشكل دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مع التطلع إلى مواصلة حصد الإنجازات في مختلف المراحل السنية خلال الموسم المقبل.

من ناحيته، أعرب لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مايد إبراهيم الحوسني، المتوج بالمركز الأول في فئة تحت 17 عاماً، عن سعادته بإحراز لقب النسخة الحالية بعد منافسات قوية ومستويات فنية مميزة بين جميع اللاعبين، مشيراً إلى حرصه خلال الفترة الماضية على الاستعداد المكثّف لتقديم أفضل أداء ممكن.

بدوره، أوضح زميله كمال عمر سميع أن المشاركة في بطولة بهذا المستوى تمثل تجربة مهمة لما توفره من أجواء تنافسية قوية وفرصة لاكتساب الخبرات وتطوير المستوى الفني، مؤكداً التطلع إلى مواصلة العمل والتطور لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.



اتفاقيات تعاون



على هامش منافسات البطولة، وقع اتحاد المصارعة اتفاقيات تعاون مع عدد من الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة، شملت نادي الظفرة الرياضي الثقافي، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي النصر، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي بني ياس، ونادي خورفكان، ونادي العين للألعاب الرياضية، وذلك بهدف تعزيز انتشار رياضة المصارعة وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى الأندية الحكومية.

وتهدف الاتفاقيات إلى استقطاب واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، ورفع مستوى التنافس الرياضي من خلال توفير بيئة تدريبية وتنافسية تسهم في تطوير اللاعبين وصقل قدراتهم الفنية والبدنية، بما يدعم جهود الاتحاد في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والدولية.