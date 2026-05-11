«الطرد» يؤجل مصير النواخذة للجولة الأخيرة

فيصل النقبي (دبا)

تأثر دبا كثيراً بحالة الطرد التي تعرّض لها مدافعه خالد عبدالله في الدقيقة 37 من زمن مباراته أمام عجمان ضمن منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما اضطر الفريق لإكمال بقية اللقاء بعشرة لاعبين، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء والتوازن الدفاعي، وأسهم في خسارة الفريق للمباراة في توقيت حسّاس من الموسم.
ورغم الخسارة، لا تزال حظوظ دبا قائمة بقوة في البقاء، إذ يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز في اللقاء الأخير من أجل ضمان الاستمرار رسمياً في دوري المحترفين، كما أن التعادل قد يكون كافياً في حالة تعادل البطائح والظفرة في مواجهتهما الأخيرة، بينما قد يضمن دبا البقاء حتى في حالة الخسارة إذا خسر البطائح والظفرة أيضاً، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة حتى الجولة الختامية من الدوري، وسط ترقب كبير من جماهير الفريق لمصير الموسم الحالي.

